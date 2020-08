Fem af hertugindens veninder vil forblive anonyme i retssag - i hvert fald for nu har retten besluttet.

En ting er, at hertuginde Meghan selv står til offentlig skue med private detaljer i retssagen mod mediet Mail on Sunday og udgiveren Associated Newspapers, som hun har sagsøgt over en række artikler.

Men at hendes veninder pludselig også risikerede at blive blandet ind i sagen, ville hertuginden ikke gå med til.

Derfor bad hun retten nedlægge forbud mod, at fem af hendes veninders navne ville blive nævnt i retssagen, der har stået på i flere måneder.

Et forbud, som dommeren i sagen, Mark Warby, ifølge Sky News har besluttet at efterkomme.

I hvert fald for nu, lyder det ifølge mediet. Der er således stadig en risiko for, at den dom omstødes.

Sagen, som veninderne er involveret i, handler om, at Mail on Sunday sidste år offentliggjorde et håndskrevet privat brev, som hertuginden havde sendt til sin far, som hun har et meget anstrengt forhold til.

Avisens argument for at bringe brevet, som hertuginden står bag, var at vise, hvordan kontroversen mellem far og datter så ud fra farens perspektiv, efter at hertuginde Meghans veninder i magasinet People anonymt havde fortalt, hvordan det så ud fra hendes.

Mens Mail on Sunday mente, at venindernes åbenmundethed var foregået med hertugindens velsignelse, har hertuginden slået fast, at hun intet har haft med det at gøre.

- Associated Newspapers, ejeren af The Daily Mail og Mail on Sunday, truer med at offentliggøre navnene på fem kvinder - fem private borgere, der tog det valg at tale anonymt med et amerikansk medie for mere end et år siden for at forsvare mig mod den mobbende adfærd, jeg er blevet udsat for af den britiske tabloidpresse, har hertuginde Meghan tidligere udtalt.

/ritzau/