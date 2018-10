Fanny Louise Bernth har funderet lidt ekstra over tro og eksistens, siden hun blev en del af "Herrens veje".

København. Skuespiller Fanny Louise Bernth er vokset op i et hjem med et sammensurium af god energi.

Her fortæller den 30-årige skuespillerinde, som netop nu er aktuel i anden sæson af dramaserien "Herrens veje", om sin tro:

Hvilken tro er du opdraget i?

- Jeg er opdraget i det, der lidt kan kaldes et hippiehjem. Hvis man skal putte et navn på det, vil man måske sige new age. Jeg er opdraget meget med astrologi og tarotkort og også lidt buddhisme. Det var sådan lidt miks og match. Jeg kan mærke, at astrologien har været en del af mit liv, fordi den ligger i mig nærmest som en barnetro.

Hvad betyder tro for dig i dag?

- Det sjove, jeg har opdaget ved astrologien, efter at jeg er blevet voksen, er, at selv om jeg ikke tror på det frivilligt eller rationelt, så ligger det i bevidstheden som noget, jeg ikke kan slippe helt. Jeg tænker lidt over, hvad min kæreste er i stjernetegn, og hvorfor han så opfører sig sådan. Jeg er selv krebs, og jeg har hørt meget om, hvad en krebs er, så jeg identificerer mig meget med at være krebs, simpelthen bare fordi det er sådan, jeg er vokset op.

- Men jeg tager lidt let på det. Jeg accepterer, at sådan har jeg det. Det tilfører noget til min hverdag, og jeg synes, det er sjovt, men jeg tager det ikke så alvorligt.

Hvordan dyrker du din tro?

- Jeg holder meget af at meditere. Jeg ved ikke, hvor meget man kan sige, det er en tro. Jeg havde en periode, hvor jeg chantede, som er en form for buddhistisk bøn, men det var i virkeligheden primært for at meditere. Det er bare en konkret måde at gøre det på, hvor man skaber et rum for at finde ro ved at tænde nogle lys og sidde med en bedekrans. Det har jeg gjort meget i perioder op til for eksempel svære castings eller optagelser. Nu er jeg begyndt at lære at gøre det uden kransen og bare med mig selv.

- Jeg tænker, at det må være lidt det samme, man henter i bøn. For mig handler det egentlig om psykologi. Det er et spørgsmål om at få ro og koble af og øve sig på ikke at lade sig påvirke alt for meget af sine følelser hele tiden og i stedet mærke jordforbindelsen.

Hvornår har du sidst tvivlet på din tro?

- Jeg kan godt tvivle på astrologien og føle mig fjollet. Men hvis jeg føler mig rådvild, kender jeg en hjemmeside, som laver nogle fede horoskoper, og dem kan jeg godt finde på at læse. Jeg har det stille og roligt med det, men det er ikke noget, jeg står meget ved. Jeg er en lillebitte smule flov over det i virkeligheden.

Hvad tror du, der sker, når vi dør?

- Det er et abstrakt spørgsmål. Jeg tror, alt sker af en årsag, så når vi dør, kommer verden til at blive en lillebitte smule anderledes, og på den måde påvirker vi resten af verden. Intellektuelt tror jeg ikke på et liv efter døden, men jeg kan godt lide tanken om, at energien går igen og manifesterer sig i noget andet, og jeg kan godt lide, at der er en idé om ånd.

/ritzau/