Stjernerne i "Herrens veje" tror ikke, at Danmark igen får en serie med et så tungt emne som tro og eksistens.

DR-dramaserien "Herrens veje" er på sæson to, men den fortsatte søndag aften sin prishøst, da den ved Robert Prisen 2019 hev tre tunge priser med hjem.

For andet år i træk vandt serien prisen for årets tv-serie, imens Lars Mikkelsen og Ann Eleonora Jørgensen igen tog prisen for henholdsvis bedste mandlige og kvindelige hovedrolle i en tv-serie.

På trods af priserne og de fine anmeldelser er Lars Mikkelsen, der i serien spiller provst Johannes Krogh, bange for, at politisk bestemte kulturnedskæringer vil være med til at sætte en stopper for en serie som "Herrens veje", der i sin form er lidt tungere end andre tv-serier.

Han tror ikke på, at seriens mange priser kan sikre, at endnu flere tør satse på den type serie.

- Nu bliver jeg politisk, men med de beskæringer, der kommer nu, så tror jeg, at man gør præcis det modsatte. Det her var den sidste, man turde at satse på, og det skal vi bare holde os for.

- Jeg er ikke sikker på, at vi var en skid ude i verden, hvis vi ikke turde at satse på sådan noget her. Men så vil man måske bare ikke være noget ude i verden, og sådan er det. Det er ikke op til mig, men en eller anden kulturminister, siger Lars Mikkelsen.

Ann Eleonora Jørgensen, der spiller overfor Lars Mikkelsen i serien som præstefruen Elisabeth Krogh, bakker ham op.

- Man skal blive ved med at synes, at det her er vigtigt, så man ikke bare går efter den lette underholdning, som er letfordøjelig og hurtigt overstået. Den lette underholdning er også super vigtig, men man skal have en balance, siger hun.

Siden 2016 er der hvert år blevet skåret to procent i de statslige kulturudgifter, og DR skal skære 20 procent over de næste fire år. Kanalen har dog selv forklaret, at det ikke kommer til at gå ud over de danske dramaserier.

Rettighederne til "Herrens veje" er solgt til over 80 lande, og det vidner ifølge den 54-årige Lars Mikkelsen om, at der er et publikum og et potentiale i serien, som politikerne burde anerkende.

- Den lille del af befolkningen, som ser den, og som den relaterer sig til, det er det samme segment i alle lande. Det betyder, at der jo lige pludselig er et meget stort publikum.

- Det ville jeg kulturpolitisk satse på, men det vil man ikke, siger han.

De to hovedrolleindehavere er stolte over priserne. De ser det som en anerkendelse af, at man kan behandle emnerne tro og sorg, men samtidig få succes og tv-seere med sig.

- Det er et tungt emne. Når man møder ind hver morgen og igen og igen går ind i sorgen, så kan man godt blive usikker på, om det bliver for hårdt for dem hjemme i stuerne. Vi bliver i følelserne. Vi bliver der længe og stoler på det, siger Ann Eleonora Jørgensen.

