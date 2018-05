Stjerner, filmfolk og et væld af medier var lørdag aften samlet til prisuddeling ved filmfestivalen i Cannes.

Cannes. Hvert år i maj samles store dele af filmbranchen fra hele verden ved filmfestivalen i Cannes i Sydfrankrig.

Her har nogle af dem chancen for at tage en prestigefyldt pris med hjem.

Den franske filmfestival afholdes fra 8. til 19. maj og har i år været holdt 71 gange.

Her er en oversigt over årets vindere af de vigtigste priser:

* Guldpalmen for den bedste film i festivalens hovedkonkurrence: "Shoplifters" af den japanske instruktør Kore-Eda Hirokazu.

* Juryens store pris, Grand Prix: "BlacKkKlansman" af den amerikanske instruktør Spike Lee.

* Juryens pris: "Capharnaüm", instrueret af den libanesisk-fødte Nadine Labaki.

* Juryens særlige pris: "The Image Book" af schweizisk-franske Jean-Luc Godard.

* Bedste instruktør: Polske Pawel Pawlikowski for filmen "Cold War".

* Bedste skuespillerinde: Kasakhiske Samal Yeslyamova i filmen "Ayka".

* Bedste skuespiller: Italienske Marcello Fonte i filmen "Dogman".

* Bedste manuskript: To film deler prisen - "Happy as Lazzaro" af den italienske instruktør Alice Rohrwacher og "3 Faces" af iranske Nader Saeivar og Jafar Panahi.

* Guldpalmen for kortfilm: "All These Creatures", instrueret af australieren Charles Williams.

* Guldkameraet for bedste debutfilm: "Girl", instrueret af belgieren Lukas Dhont.

* Un Cértain Regard: "Gräns", instrueret af svensk-iranske Ali Abbasi (uddelt fredag).

* Desuden uddeles en lang række uafhængige priser på festivalen.

Kilde: Festival de Cannes (Twitter)

/ritzau/