Der sker vilde ting i Linse Kesslers liv, og hun har ikke planer om at flytte permanent hjem til Danmark foreløbigt.

Der sker mange ting i Linse Kesslers liv. ‘Bryggen’-dronningen har opsagt sit samarbejde med Fremtids-Peter, der har fungeret som hendes partner og manager de seneste tre år, men det er slet ikke det eneste. Realityportalen kan nemlig afsløre, at Linse bliver i Spanien i noget længere tid end dét år, hun oprindeligt havde planlagt.

– Jeg har købt en lejlighed i Benalmádena. Jytte, Chino og jeg har lejet det her dejlige hus, men hundene bruger ikke haven. De er opvokset i lejlighed begge to, så de ved ikke, hvad det vil sige at have en have. De er bedøvende ligeglade, og så gider jeg altså ikke give 2.200 euro om måneden for et hus. Det er jo fuldstændig sindssygt, fortæller Linse og fortsætter:

– Så prøvede jeg at finde en lækker lejlighed. Den behøvede egentligt ikke være så stor; der skulle bare være plads til, at min familie kan komme på besøg og terrassen måtte gerne være stor. Det har jeg fundet i Benalmádena, og jeg flytter i slutningen af denne måned.

Linse åbner nyt bed & breakfast

Hundene, som er ligeglade med haven, er dog langt fra den eneste grund til, at Linse har købt en lejlighed. Der er nemlig flere vilde ting under opsejling:

– Grunden til, at det bliver Belamádena, som i øvrigt er en by, jeg er dybt forelsket i, og som er tættere på både lufthavn og vandet end Mijas, er, at jeg har fundet et bed & breakfast, som jeg rent faktisk har lejet. Jeg er ikke klar til at droppe denne her drøm, og jeg elsker at være sammen med mine gæster. Jeg tager sgu lige et par år mere, fortæller Linse.

Linse åbner altså sit nye B&B, som har fået navnet ‘Linses Oase’ den 1. april næste år, og det er samme størrelse som Linses nuværende B&B.

– Man kan sagtens booke på det nye B&B allerede nu. Jeg kører videre med den gamle hjemmeside, men den skal lige omstruktureres lidt. Man kan faktisk både booke på dét, jeg har nu, og dét, jeg overtager næste år. Flere af mine tidligere gæster har faktisk allerede booket på det nye, så det er bare fedt, siger Linse.

Vil også bo i Danmark

Linse bliver dog ikke i Spanien på fuld tid.

– Jeg vil bo i Danmark et par måneder om året. Jeg vil være på mit bed & breakfast i sommerperioden, og så tage hjem og være sammen med min familie i vintermånederne. Jeg tænker, at jeg lejer et sommerhus eller noget i den stil, fortæller Linse, der altså alligevel ikke helt kan undvære Geggo, Cengiz og Alba så længe.

Der går dog ikke længe, før Linse atter er i Danmark. Til september er hun tilbage med sine talkshows, som hun dog ikke kører helt alene, efter hun har droppet sit samarbejde med Peter.

– Jeg har fundet verdens bedste erstatning for Peter. Det bliver én af mine rigtig gode venner, som folk også kender og holder af, der overtager Peters rolle i mine talkshows. Det skal man glæde sig til, fortæller Linse.

Billetterne til Linses nye talkshows bliver snart sat til salg.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.