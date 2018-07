Klik ind og mød de første to deltagere til Kanal 4's danske udgave af 'Ex on the Beach'.

Tilbage i april kom det frem, at der ville komme en dansk version af MTV-succesen ‘Ex on the Beach’ på Kanal 4, og senere afslørede en tidligere ‘Paradise’-vinder Simone Hvenegaard, at hun sammen med ‘Paradise’-kollegaerne Mads Niebur, Shanne Vega, Thomas Ludvigsen og Kasper Madvig skal være med i programmet.

LÆS OGSÅ: Geggo afslører sød hemmelighed

De tidligere paradisoer er dog ikke de eneste, du kan glæde dig til at se på skærmen til efteråret.

Mød Emma

22-årige Emma Josefine Anesen, der til dagligt bor i Aalborg, medvirker også i programmet.

Emma er til dagligt tjener og bartender. Hendes yndlingsdrink er Amaretto Sour, og du kan finde hender under navnet @emmajosefineanesen på Instagram.

Mød Emma i videoen herunder:

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Her er Linses VILDE fremtidsplaner i Spanien

Mød Morten

En anden deltager, du kan glæde dig til at møde i realityprogrammet, er 26-årige Morten Kjeldsen, der til dagligt bor i Kolding.

Morten arbejder som rørlægger/VVs-montør. Hans yndlingsdrink af Long Island, og du kan finde ham under navnet @morten.physique på Instagram.

Mød Morten i videoen herunder:





LÆS OGSÅ: Her er årets første mandlige ‘Vild med dans’-deltager

I ’Ex on the Beach’ er otte smukke, unge mennesker rejst til luksuriøse Mauritius i troen om, at de skal de skal være med i et klassisk datingprogram. Men det skal de ikke.

De skal, til deres store overraskelse, konfronteres med deres ekskærester og tidligere flirts. Mens nogle ønsker at vække den gamle kærlighed til live, er andre mere fokuserede på at få fortalt et par sandheder til deres eks.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår ‘Ex on the Beach’ får premiere på Kanal 4.

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Justin Bieber er blevet forlovet

LÆS OGSÅ: Philip May i Lloret de Mar: Jeg savner Simone

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.