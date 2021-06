Aura Dione har fået ny kæreste. Han hedder Bastian.

Det afslørede han fredag aften til Danish Beauty Awards i København.

Aura dukkede op med Bastian, men lod ham vente ved siden af den røde løber, mens hun blev badet i blitzlyset alene.

Men B.T. fik naturligvis en snak med Bastian om forholdet.

»Ja, vi er kærester. Jeg gider ikke give for mange detajler, men jeg hedder Bastian. Jeg gider ikke sige mit efternavn. Jeg holder lav profil,« sagde han.

Den pæne unge mand var heller ikke meget for at afsløre mere om det nye forhold.

»Vi mødte hinanden gennem nogle venner. Vi har været sammen i et år, sagde han.

Aura Dione havde selv endnu mindre at sige om forholdet.

»Ingen kommentar i dagens anledning. Jeg vil bare kun tale om noget beauty,« sagde hun.

Hun ville dog gerne fortælle, at hun får en travlt sommer, selvom der ikke kommer store koncerter ude i det danske sommerland.

»Jeg synes faktisk, isolationen har været okay. Jeg har fået skrevet en del. Men vi har alle haft en stor frygt for, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Men jeg har faktisk 40 shows denne sommer. Jeg regnede med, corona ville vare længere, så jeg bookede nogle mindre shows,« sagde hun..

Aura har tidligere dannet par Skype-milliardæren Janus Friis, men forlovelsen blev brudt i 2014. Året efter stævede Janus Aura. Det endte næsten i en bitter retssag, men den blev dog afhvervet i sidste time. Eks-parret indgik forlig i 2018.