Højesteret afviste Morten Helvegs krav i Se og Hør-sagen. Han står nu med regning for sagsomkostninger.

Det var en grov krænkelse, da europaparlamentariker Morten Helveg Petersen (R) fik hacket sit kreditkortbrug, som Se og Hør fik. Men det skal ikke udløse en erstatning, har Højesteret afgjort.

Det har politikeren dog svært ved at forstå.

- Det er jo mig, der har oplevet det og er gået det her igennem. Jeg tager selvfølgelig dommen til efterretning.

- Men jeg forstår stadig ikke helt, at det at være udsat for så grove krænkelser, som det er tilfældet her, ikke skulle kunne udløse en godtgørelse, siger Morten Helveg Petersen kort efter dommen, der er faldet onsdag.

Morten Helveg Petersen blev i by- og landsret pålagt at betale sagsomkostninger, der løb op i 320.000 kroner. De omkostninger slipper han ikke for, men han skal ikke betale yderligere for behandlingen i Højesteret.

- Det er jo ikke særligt sjovt. Som dommen siger, er jeg blevet udsat for grove retsstridige krænkelser, og så er det ikke særligt sjovt at stå og skylde en kvart million, siger politikeren.

Morten Helvegs kreditkorttransaktioner blev hacket og videresendt af den såkaldte tys-tys-kilde til Se og Hør 10-11 gange fra juni 2008 til september 2009.

Det var blandt andet oplysninger om betaling på hoteller og i restauranter, bestilling af rejsebilletter og køb i stormagasiner.

Se og Hør brugte en af oplysningerne i en artikel fra juli 2008, hvor det blandt andet fremgik, at Helveg havde været på et bestemt diskotek i Berlin.

Retten skriver også, at Helveg fra november 2008 til februar 2009 stod på en liste over offentligt kendte personer, som tys-tys-kilden sendte til Se og Hør.

Selv om Helveg har været udsat for "grove retsstridige krænkelser af sit privatliv", så finder Højesteret, at krænkelserne ikke er egnet til at "påvirke hans selv- og æresfølelse".

Morten Helveg Petersen havde i Højesteret krævet en godtgørelse på 75.000 kroner. Kravet var rejst mod tidligere chefredaktør på ugebladet Henrik Qvortrup, Aller Media og tys-tys-kilden.

/ritzau/