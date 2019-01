Forskellighed er i højsædet under dette års modeuge, og så har særligt de unge har samme tøj i garderoben uanset køn.

Hoteller, restauranter og tøjbutikker har kronede dage. Modeinteresserede jyder og fynboer har snuden vendt mod hovedstaden, og københavnerne vil se flokke af farver bevæge sig fra catwalk til catwalk gennem Københavns hoved- og sidegader.

Flokke fulde af modeller, designere, kendisser, bloggere og influencere, der på sociale medier som Instagram påvirker folk til at købe nye brands. På vej til stormagasiner, gallerier og designerforretninger, der byder på shows med de nyeste kollektioner.

En tendens i moden i år er, at unge kvinder og mænd vil gå i samme tøj, lyder det fra en af de anerkendte unge danske designere, Søren Le Schmidt.

»Vi kommer til at se rigtig meget til, at der ikke er stor forskel på herre- og dametøj, og det kommer jeg også selv til at vise. Mine suits kommer for eksempel til at være samme snit, uanset om de er til herrer eller damer,« siger han.

Alle hans modeller kommer til at gå i samme sneaks, og stylingen er den samme uanset køn.

»Og så kommer vi til at se mange typer af modeller. Tidligere gik man efter en bestemt type – de skulle for eksempel være langhårede og blonde – men denne gang caster vi bredt i forhold til alder, højde og udseende,« siger han.

Fokus på forskellighed er en tendens, der de seneste år er blevet forstærket, blandt andet efter den danske model Amina Adan blev kendt for at bære tørklæde på catwalken både i Danmark og internationalt.

»Danske designere har været hurtige til at favne forskellighed,« siger modeeksperten Chris Pedersen, der er tv-vært på Danmarks Radio.

Ifølge ham favner modeugen unge og ældre, store og små, alle hudfarver, og så bekræfter han, at piger og drenge så at sige deler garderobe.

»Hele ungdomsgenerationen, dem, vi kalder millenniums, som er født omkring år 2000, tænker slet ikke køn på samme måde. De tør meget mere.«

»Pigerne går i drengetøj. Og drengene går ikke i pigetøj, men i mere feminine farver og feminine materialer som blomsterskjorter. Flere modehuse tænker i, hvordan de kan lave tøj, så alle synes, det ser lækkert ud, uanset køn.«

Det handler om, ifølge eksperten, at unge går i sportstøj og afslappet tøj, der går til både mænd og kvinder. Almindeligt tøj som sweatre, shorts, store T-shirts og 'oversized' jeans.

Med andre ord street-style, og den er for alle køn.

Direktøren for Copenhagen Fashion Week kalder det en kærkommen udvikling.

»Grænserne udviskes mere og mere, og vi arbejder i modebranchen for at fremme et mere mangfoldigt skønhedsideal,« siger direktøren og fortæller i telefonen, at hun lige nu går rundt i en herrefrakke.