Når Tessa rapper om at være ligeglad med andres meninger, så kan den tidligere statsminister relatere til det.

Helle Thorning-Schmidt og Tessa. To kvinder, der er vokset op på Københavns Vestegn, men som på mange måder lever forskellige liv.

Dog er de to prominente kvinder enige om, at andres mening ikke altid vægter tungt, og den tidligere statsminister har aldrig lagt skjul på, at hun er vild med rapperen.

- Det er fedt med en kvindelig hiphopstjerne. Det har jeg manglet siden Natasja, siger Helle Thorning og henviser til den kvindelige rapper Natasja, der døde i et trafikuheld tilbage i 2007.

54-årige Helle Thorning-Schmidt, der er tidligere statsminister og som i dag sidder på flere bestyrelsesposter, støtter ikke kun mentalt, men også praktisk op om den unge Tessa.

Hun optræder i Tessas musikvideo til hittet "Blæstegnen", og hun havde skam allerede hørt sangen, inden Tessa henvendte sig for at få hende med.

På grund af deres tætte relation, var de to kvinder nomineret som "Årets par" til årets Zulu Awards torsdag aften.

Helle Thorning er mere præcist fra Ishøj, og faktisk har hun passet børn i det samme boligområde, som Tessa er vokset op i.

- Hun er fra en anden generation, men vi er vokset op meget tæt på hinanden, bare på forskellige tidspunkter. Jeg kan tydeligt se hvor meget vestegn, hun er, siger Helle Thorning.

Hun forklarer, at det at "være vestegn" handler om at være ligeglad med, hvad andre mener og tænker om én.

- Det er hendes univers og tekster, der gør hende vestegn. At hun er ligeglad og gør sine ting. Det kan jeg relatere til, slutter hun.

I flere sammenhænge er den tidligere statsminister også set sammen med herrerne fra rapgruppen fra Suspekt, der også er fra Vestegnen.

