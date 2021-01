»Ligegyldig hvilket årti, så er det en forkert opførsel – så jeg synes hellere, vi skal tale om, om det er en okay kultur.«

Sådan lyder det fra Helle Thorning-Schmidt under podcasten 'Q&Co' på B.T. Hun er sammen med Per Mikael Jensen, administrerende direktør på Altinget og Mandag Morgen, gæst hos vært Henrik Qvortrup i programmet torsdag eftermiddag.

I den tidligere statsministers øjne er det en alt for ensidig historie om Jes Dorph Petersens afsked med TV 2, man kan læse i medierne. Det handler alt for meget om proces og alt for lidt om, hvad der egentlig skete.

Jes Dorph-Petersen meldte i begyndelsen af januar ud på sin Facebook-profil, at TV 2 havde valgt ikke at bruge ham som vært længere efter en intern undersøgelse på kanalen.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er torsdag gæst i Q&Co.

Her viste det sig, at der for 20 og 18 år siden havde været to episoder, hvor han ifølge to kvinder, som dengang var praktikanter, havde opført sig uhensigtsmæssigt. Han havde ifølge de to kvinder i begge tilfælde inviteret dem hjem til sig og gjort seksuelle tilnærmelser.

»Det er værd at diskutere, at det var 'noget, man gjorde',« siger Thorning.

Mange har støttet Jes Dorph, og nogle har endda oprettet en støttegruppe for ham på Facebook. De mener ikke, han har gjort noget forkert – og hvis han har, så ligger det så langt tilbage, at det ikke længere er relevant for hans virke som tv-vært.

»Vi bør få tonelejet lidt ned. Jeg kan godt se, at det er til fordel for Jes, hvis vi kun diskuterer processen, men selve indholdet i sagen er der ikke så meget i tvivl om,« siger Helle Thorning-Schmidt om det efterspil, der har været efter afskedigelsen.

Jes Dorph har fortalt til flere medier, at der er store dele af de to episoder, han ikke kan huse. De ligger for langt tilbage i tiden.

Hun ved ikke, om fyringen var begrundet, men hun ved, at den kultur, der beskrives, ikke lyder hensigtsmæssig.

»Jeg har intet anliggende med Jes Dorph, sagen skal bare ses fra begge sider,« siger hun og fortsætter:

»Der har været noget med, at man i hvert fald to gange har trukket nogle praktikanter med hjem, hældt noget alkohol på dem i håbet om at få noget sex. Det er ikke en god praksis.«

Mediechef Per Mikael Jensen mener også, at det er en problematisk måde at agere på, men det er heller ikke noget, der er meget overraskende for ham. Frem til 2007 var han selv administrerende direktør på TV 2.

Per Mikael Jensen er tidligere chef på TV 2. Han genkender den sexistiske kultur.

»Jeg synes, at kulturen dengang var meget sexistisk – især sex- og flirtorienteret,« siger han og uddyber, at det var en kultur, der særligt herskede blandt medarbejdere – men også i nogle tilfælde i ledelsen.

Han har før oplevet at måtte gribe fat i en leder, der forsøger at score en medarbejder, som ikke havde lyst til at blive scoret.

»Selvom det ligger 20 eller 30 år tilbage, så synes jeg, man skal erkende det og sige undskyld,« siger Thorning i slutningen af interviewet med Henrik Qvortrup.

»Man ville være en større del af løsningen, hvis man ikke taler så meget om sig selv som offer i en proces, men også taler om, at man selv har været en del af noget, der ikke har været okay,« afslutter hun.

