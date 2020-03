For Hella Joof og Rasmus Bjerg er der flere udfordringer forbundet med jobbet som vært for melodigrandprixet.

Det bliver en stor opgave for værtsparret Hella Joof og Rasmus Bjerg at få det danske melodigrandprix til at løbe af stablen lørdag aften.

Fredag blev det meldt ud, at det store show i Royal Arena i København bliver afviklet uden publikum på grund af risikoen for spredning af coronavirus.

Det har betydet, at værtsparret i sidste øjeblik har været nødt til at rette manuskriptet til og tilpasse showet til de nye omstændigheder.

Men det er langt fra den eneste udfordring, der er ved at være vært for et kæmpe show som Dansk Melodi Grand Prix, fortæller Hella Joof.

Helt overordnet bliver opgaven for hende og Rasmus Bjerg, at de for alt i verden ikke må gakke for meget ud på scenen, så de kommer til at stjæle fokus fra de ti artister.

- Vores opgave er at få showet til at løbe af stablen så rart som muligt og lave god stemning. Men vi skal ikke stå og cracke jokes, for det er ikke vores show. Vi skal ikke shine, vi skal facilitere, og det skal vi huske.

- Så alt, hvad der kunne komme ud af munden på os af vrøvl, det tager vi til prøverne. Det handler om at få det ud af systemet, ellers stabler det sig op som en gang tourettes, siger hun.

Det kan dog være lettere sagt end gjort at holde sig til et stramt manuskript og ikke sige, hvad der umiddelbart falder en ind.

- Rasmus (Bjerg, red.) og jeg er begge meget improviserende. Vi lavede et historieprogram på tv for nogle år siden, hvor vi skulle rejse tilbage i tiden og leve i renæssancen og vikingetiden, og der sagde vi bare præcis, hvad der faldt os ind, men det går jo ikke i grandprixet.

- Der er et manuskript og noget timing i showet, og der sidder en producer, som lytter efter bestemte stikord fra os, og så nytter det jo ikke noget, at vi siger noget andet, siger hun.

Samtidig synes Hella Joof, at de som værter skylder deltagerne og seerne ikke at gakke for meget ud eller være ironiske.

- Med sådan et værtsjob her er man i servicebranchen. Man skal servicere nogle andre. Det er artisterne, det handler om, så vi skal gøde jorden og rulle den røde løber ud for dem, og seerne skal have åbnet deres hjerter, når de ser showet.

- Så alt, hvad der hedder ironi, skal man også holde sig fra. Det går ikke, hvis seerne får den mindste fornemmelse af, at man lægger afstand til projektet, siger hun.

Personligt har Hella Joof aldrig været typen, der har siddet "med stemmeseddel og fjerboa" og set melodigrandprixet hvert år.

Men hun kan godt lide, at sangkonkurrencen kan samle hele Danmark foran fjernsynet, og hun håber, at der kan komme mere status over grandprixet.

- Da jeg var ung, var grandprixet det mest åndede. Det var ikke noget, man så. På et tidspunkt kom der er modbølge, hvor det blev kitsch at se grandprix, og mange så det med en ironisk distance. Men jeg synes, det ville være dejligt, hvis vi kom væk fra det. Vi skal mene det, siger hun.

Dansk Melodi Grand Prix sendes lørdag klokken 20.00 på DR1.

/ritzau/