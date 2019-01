Nu er det endelig afsløret, hvornår sidste sæson af den populære serie kan ses.

Der er lige godt tre måneder, til det første afsnit af den allersidste sæson af "Game of Thrones" løber over skærmen på HBO Nordic. Det kommer nemlig til at ske den 15. april.

Det afslører streamingtjenesten i en pressemeddelelse.

Samtidig er der offentliggjort en såkaldt teasertrailer, der viser lidt mere af, hvad seere og fans har i vente, når

Det er tidligere afsløret, at den sidste sæson kommer til at bestå af seks afsnit.

Serien, der blandt andet har danske Nikolaj Coster-Waldau og Pilou Asbæk på rollelisten, har kørt syv sæsoner og bliver betegnet som en af verdens mest populære tv-serier.

Den er baseret på en fantasyromanserie af forfatteren George R.R. Martin.

Se teasertraileren her: https://business.facebook.com/HBODenmark/videos/306664269960611/

/ritzau/