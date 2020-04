Voldtægtsdømte Weinstein var testet positiv for coronavirus, sagde fængselsbetjentformand for 14 dage siden.

Harvey Weinstein, den tidligere filmproducent, som afsoner en dom på 23 år for voldtægt, har ikke symptomer på coronavirus.

Det meddeler talsperson for Weinstein Juda Engelmayer torsdag lokal tid.

Meldingen kommer, to uger efter at formanden for delstaten New Yorks forbund for fængselsbetjente, Michael Powers, først fortalte, at 68-årige Weinstein var testet positiv for virusset.

- Lige nu er det 14 dage siden, vi fik først meldingerne fra folk i fængslet, og han har ingen symptomer eller problemer, siger Juda Engelmayer.

Harvey Weinstein blev 11. marts idømt 23 års fængsel for seksuelt overgreb mod tidligere produktionsassistent Mimi Haley og voldtægt af skuespiller Jessica Mann.

68-årige Weinstein fremstod under retssagen fysisk svækket.

Efter sin dom blev Harvey Weinstein indlagt på et hospital på Manhattan i New York City for hjerteproblemer.

Derudover lider Weinstein af diabetes og forhøjet blodtryk

Formanden for fængselsbetjentenes forbund, Michael Powers, fortalte 22. marts, at Weinstein var testet positiv for coronavirus, der kan give sygdommen Covid-19, som især rammer luftvejene.

Powers fortalte, at Weinstein var blevet placeret i isolation i et fængsel i New York City. Han var angiveligt bekymret for fængselsbetjentene i hans forbund, der manglede værnemidler.

23. marts ville Weinsteins advokater dog hverken be- eller afkræfte meldingerne om smitte.

I en meddelelse sagde de, at udmeldingerne om Weinsteins sundhed ikke var blevet godkendt af myndighederne og kunne være et brud på Weinsteins ret til privatliv.

/ritzau/Reuter