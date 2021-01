England er i øjeblikket lagt ned af coronapandemien, og med rekordhøje smittetal er landet nu underlagt en ny lockdown.

Skuespilleren Jessie Cave, der er kendt fra Harry Potter-filmuniverset, kunne fra hospitalet se til, mens Englands premierminister, Boris Johnson, mandag overbragte den ærgerlige men nødvendige beslutning om at lukke landet ned.

Og det ramte hende ekstra hårdt, da hendes lille nyfødte søn Abraham er blevet ramt af virussen. Det skriver hun på Instagram:

»Jeg så nyhederne om lockdown fra et isoleret rum på hospitalet. Min stakkels baby er positiv. Han har det okay, men de er forsigtige og opmærksomme, heldigvis,« lyder det.

Jessie Cave spillede karakteren Lavender Brown i 'Harry Potter'-filmene, hvor hun i en periode var Ron Weasleys kæreste. I dag er hun 33 år gammel og har tre børn.

Foruden Abraham er hun mor til treårige Margot og femårige Donnie. Abraham kom til verden tilbage i oktober, og derfor har hun ikke været særlig meget hjemme den seneste tid. Derfor er hun også træt af, at hun allerede er tilbage på hospitalet igen:

»Jeg ønskede virkelig ikke at starte det nye år på denne måde. Jeg ønskede virkelig ikke at være tilbage på hospitalet så kort tid efter den traumatiske fødsel,« skriver hun og hentyder til fødslen af Abraham, der var alt for tidligt på den i forhold til terminen.

Slutteligt er hun dog også taknemmelig for sundhedspersonalets indsats i disse svære tider:

»Nok en gang har jeg den største respekt for sygeplejersker og læger, og det gør mig endnu mere stolt af min bror og far,« skriver hun med henvisning til, at hendes familiemedlemmer arbejder i sundhedsvæsenet.