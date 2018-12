'De unge mødre'-deltageren havde ofte voldsomme reaktioner, når hun som ung løb ind i problemer.

‘De unge mødre’-deltageren Hannah Melissa Ginic stod for nylig frem og fortalte, at hun var blevet diagnosticeret med dyssocial personlighedsstruktur – i daglig tale bedre kendt som psykopati – og narcissistisk personlighedsforstyrrelse, og selv om det naturligvis ikke var noget, som den unge mor jublede over, så gav det hendes alligevel en ro at få vished omkring, hvad der er galt med hende.

Nu taler ‘De unge mødre’-deltageren ud om diagnosen, og hvordan den har påvirket hendes liv og forhold. Det sker i P3-radioprogrammet ‘Tværs’. Her fortæller den unge mor blandt andet om sin hårde ungdom, hvor hun ofte overreagerede, når hun løb ind i problemer.

»Som teenager var jeg meget udadreagerende. Jeg var meget oppe at slås og har skåret i mig selv. Jeg har prøvet at tage livet af mig selv rigtig mange gange og været meget, meget udadreagerende i forhold til, hvad andre gjorde. Altså, hvis en kæreste slog op med mig, så ville jeg hænge mig selv på stedet,« siger hun og fortsætter:

»Andre sætter sig måske hjem med veninderne og tuder lidt, og så kommer man videre. Det var slet ikke sådan med mig. Overhovedet. Når man ekskæreste lavede nogle dumme ting over for mig, så fik han også bare igen fra samme skuffe.«

Det betød blandt andet, at hun tidligere har hævnet sig på en ekskæreste ved at brænde hans ting og hænge nøgenbilleder af ham op i hele lejligheden. Det kan du læse mere om her.

