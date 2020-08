Frederik Rosgaard kan kalde sig for vinderen af talentprisen til årets Zulu Comedy Galla.

Tredje gang er lykkens gang for komikerkometen Frederik Rosgaard.

Han har nemlig fået tildelt talentprisen til årets Zulu Comedy Galla, som løber af stablen i Operaen i København for at hylde og hædre dansk comedy.

Per Sodemann, Sofie Flykt og Simon Tang var også blandt de nominerede, men prisen går altså til Frederik Rosgaard.

28-årige Frederik Rosgaard, som tidligere har medvirket i "Comedy Fight Club" på TV2 Zulu, var også nomineret til talentprisen i 2016 og 2017, men det er først i år, at han sikrer sig den eftertragtede titel.

Ifølge juryen, som består af komikere og branchefolk, skiller Frederik Rosgaard sig ud på flere parametre:

- Hans materiale og historier er længere, mens hans refleksioner er skarpere end de flestes, og han tager aldrig den nemme vej til jokes, lyder begrundelsen fra juryen.

- I hans første onemanshow, "Måske for sidste gang", så man Frederiks evne til at udfolde de små ting, som andre overser. Netop det har længe gjort ham bemærket i branchen, hvor hans egenskaber og disciplin har givet arbejde som forfatter både for "Dybvaaaaad" og "WulffMorgenthaler".

Med prisen følger også 100.000 skattefrie kroner, som kan bruges til at sætte skub i drømmen om en professionel karriere som komiker, tilføjer TV2 Zulu-redaktør Asger Schønheyder.

- Vi elsker nye talenter og bruger gerne vores show og platform til at fremme de nye håb. Prisen uddeles sammen med en masse af landets garvede og dygtige komikere og branchefolk, så det er noget af et skulderklap til Frederik Rosgaard, siger han om prisen.

Dermed går Frederik Rosgaard i fodsporene på garvede navne som Tobias Dybvad og Thomas Warberg, som er tidligere modtagere af talentprisen.

Talentprisen er den eneste pris, der uddeles til årets Zulu Comedy Galla.

Grundet coronapandemien og nedlukningen af landet blev alle planlagte shows og turnéer aflyst, og derfor har Zulu Comedy Galla besluttet, at der ikke er nok materiale og grundlag til at uddele prisen for Årets komiker.

Årets Zulu Comedy Galla med Sofie Linde som showets værtinde sendes på TV2 og TV2 Play søndag den 6. september.

/ritzau/