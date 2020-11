De intense dansetræninger slider på kroppen. Ikke kun hos nydanserne, men også på de professionelle dansere.

Uge efter uge går de professionelle dansere og alle nydansere på gulvet i "Vild med dans", og især for nydanserne er det omvæltende at være så fysisk aktiv, som man er, når man medvirker i dansedysten.

Fredag udviklede det sig dog så alvorligt for skuespilleren Janus Bakrawi, at han måtte trække sig lige inden showstart med en stor fibersprængning i læggen.

Men også de professionelle dansere kan mærke de intense træninger i kroppen.

- I uge to hævede mit knæ op til dobbelt størrelse, så jeg var nødt til at få en blokade, fortæller Jenna Bagge, der danser med den unge skuespiller Albert Rosin Harson.

Den dobbelte Vild med dans-vinder Mads Vad er heller ikke gået gennem sine 14 sæsoner i "Vild med dans" uden problemer.

Han fik en fibersprængning, da han dansede med vejrværten Cecilie Hother tilbage i 2010, og så gennemførte han resten af sæson 12 i 2015 med en diskusprolaps.

- Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget, der gjorde så ondt. Jeg havde sindssygt ondt i ryggen og kunne godt mærke, at den var helt gal.

- Jeg kunne næsten ikke gå i fire-fem dage, fortæller Mads Vad.

Det var så slemt, at han var nødt til at hyre kollegaen Frederik Nonnemann ind for at træne med skuespillerinden Søs Egelind i den uge.

- På mirakuløs vis fik jeg min krop i gang til at kunne danse om fredagen med Søs. Jeg tror, jeg dansede tre-fire programmer bagefter, inden jeg blev skannet og fandt ud af, at jeg havde en diskusprolaps, fortæller Mads Vad.

Grundet sin unge alder blev Mads Vad frarådet en operation og i stedet anbefalet at træne det væk.

I 2018 blev han igen ramt af en diskusprolaps.

- Den trænede jeg også væk. Jeg har det godt nu, og jeg har heldigvis aldrig prøvet at blive så skadet, som Janus blev, at jeg har været nødt til at trække mig, siger han.

Mens det hører til sjældenhederne, at de professionelle dansere bliver skadet, er der ikke en eneste af nydanserne, der er gået fri.

"Badehotellet"-stjernen Merete Mærkedahl var i flere uger mærket efter et sammenstød med dansepartneren Thomas Evers Poulsen.

- Jeg fik trykket mit ribben, da vi prøvede at lave et løft. Jeg har også fået et trælår og på et tidspunkt et gok i foden, så neglen borede sig ind i den ene tå, siger skuespillerinden.

- Det tog noget tid, for hvis man først får smadret sine fødder, er det næsten umuligt at få dem helet igen, fordi vi danser hele tiden. Man kan jo ikke lige tage en uges pause.

Også Nukâka Coster-Waldau kan mærke dansetræningen.

- Det startede med lænden. Så gik det ned i hoften. Så gik det ned i fødderne, hvor jeg fik en infektion i trædepuderne, fortæller den 49-årige skuespillerinde.

- Jeg går normalt aldrig i høje sko, men det er jeg ligesom tvunget til her, siger Nukâka Coster-Waldau og fortæller, at hun undervejs har været til sportslæge og fysioterapeut og ofte smører sig ind i kamfercreme og tigerbalsam for at dulme ømheden.

Alderspræsidenten Hilda Heick har også døjet med flere skader gennem sæsoner.

- Lige nu har jeg det fint - jeg har da lidt skrammer på armene - men jeg har tidligere fået et vrid i en muskel i ryggen, som jeg måtte få behandling for, fortæller den 74-årige dansktopsangerinde.

- Jeg røg også en tur på gulvet og fik en stor, blå hofte, men det går jo over igen, siger Hilda Heick med et smil.

/ritzau/