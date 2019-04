Semifinalen i "X Factor" betød et farvel til gruppen Echo, der ikke skal med til finalen i Forum Horsens.

Når "X Factor" i år skal finde sin vinder, bliver det en kamp mellem den 23-årige Kristian Kjærlund, den 16-årige Benjamin Rosenbohm og den unge sangerinde Live Vogel.

Fredag valgte seerne at sige farvel til gruppen Echo, som derfor ikke vil være at finde på scenen i Forum Horsens, når finalen bliver afholdt den 12. april.

I semifinalen skulle deltagerne på scenen og synge hele to gange.

Først skulle de synge et såkaldt "One Hit Wonder", og her kom både Kristian Kjærlund og Benjamin Rosenbohm i problemer.

Mens Kristian Kjærlund glemte et par af ordene i teksten til New Radicals "You Get What You Give", blev Benjamin Rosenbohm forstyrret af en høj lyd fra et keyboard, mens han sang. Ingen af de to spirende sangere lod sig dog slå ud af udfordringerne.

Efterfølgende gik semifinalisterne på scenen med en anden dansk sanger.

Her var Echo på scenen med sangeren Bisse, Kristian Kjærlund fik selskab af den tidligere X Factor-deltager Chili, der blev nummer to i sæson 10, Live Vogel sang sammen med sangerinden Katinka, og Benjamin Rosenbohm sang sammen med den unge sanger Nicklas Sahl.

I fredagens program var det udelukkende seerne, der havde magten, da det kun var deres stemmer, der talte.

Seernes stemmer blev lagt sammen med resultatet fra sidste uge, hvor ingen røg ud, fordi duoen Maria og Bea havde trukket sig, og det resulterede altså i et farvel til Oh Lands gruppe Echo.

I finalen skal de tre tilbageværende deltagere synge deres bud på en vindersang, som også bliver den sejrende sangers første single.

Vinderen af "X Factor" får i præmie to uger til at lave musik i Sonic Vista Studio på Ibiza, som blandt andre Lady Gaga har arbejdet i. Derudover er der traditionen tro en pladekontrakt med Sony på højkant.

Men som noget nyt er X Factor-vinderen - uanset hvem det bliver - allerede nu også booket til at give koncert på årets Smukfest i august.

Finalen finder sted fredag den 12. april.

/ritzau/