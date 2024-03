Investeringsbogen "Caffe-latte-reglen" anklages for plagiat. Det nærmer sig injurier, mener forlaget bag.

En ny dansk investeringsbog anklages på Instagram for at have kopieret både forside og indhold fra en amerikansk bestseller fra 2019.

Det skriver Berlingske.

Der er tale om bogen "Caffe latte-reglen", der er udgivet i januar.

Bogen handler om investeringer, og på dens forside ses en kop kaffe.

Det samme gør sig gældende for den amerikanske bog "The Latte Factor" fra 2019.

Det har fået den anonyme Instagram-profil Cand.Merc.Memes til at anklage forfatterne bag "Caffe latte-reglen" for at have kopieret titel og koncept.

Det afviser både forfatterne og Gyldendal, som har udgivet bogen, over for Berlingske.

- Vi finder det dybt problematisk, at en anonym social medieprofil uden presseetisk ansvar på den måde fremsætter alvorlige uberettigede beskyldninger og bedriver karaktermord på vores forfattere. Det nærmer sig det injurierende, skriver Gyldendal i et svar til avisen.

En af bogens forfattere Jon Sigurd Wegener kalder det uheldigt, at bøgerne ved første øjekast minder om hinanden. Men han understreger, at hverken han eller hans medforfatter, Lene Nording-Gross, har kendt til den amerikanske bog.

Det synes forfatteren David Bach, der står bag "The Latte Factor", lyder mærkeligt.

I en kommentar til et af opslagene fra Cand.Merc.Memes skriver han, at han har svært ved at tro på, at danskerne af sig selv kom på samme idé til titel og forside som ham.

- Wow. Jeg synes, det her er fuldstændig chokerende. Jeg har fået e-mails hele ugen om den her bog fra mine læsere, der spørger mig, om jeg har godkendt det. Svaret er nej, skriver David Bach.

Han skriver videre, at han ikke har læst den danske bog, men at han har fået beskrivelsen af bogen oversat og synes, at den lyder meget som hans.

Bogen, som han har skrevet sammen med John David Mann, handler om at opnå økonomisk frihed.

Den danske bog "Caffe Latte-reglen" handler om at komme i gang med at investere.

Begge bøger trækker blandt andet på idéen om, at man kan spare mange penge ved at droppe at købe kaffe ude i byen.

Gyldendal holder dog fast i, at der på ingen måde er tale om plagiat, og at bøgernes indhold er vidt forskelligt.

I stedet mener forlaget, at der kan være tale om injurier fra den anonyme profil på Instagram.

Gyldendal oplyser til Berlingske, at det løbende overvejer sagen med sin juridiske afdeling.

