Gustav Salinas har skiftet lejligheden på Nørrebro ud med sin absolutte drømmebolig med udsigt til vandet.

Det går ikke stille for sig for tv-personligheden og træningscoachen Gustav Salinas, der for nyligt solgte sit fitnesscenter FitnessNu Hillerød, som han købte for omkring et år siden. Nu har han også solgt sin lejlighed på Nørrebro.

Og når døre lukkes, så åbnes der som bekendt nogle nye. Det gælder også for Gustav, der glæder sig over, at han for en uge siden endelig fik mulighed for at få sin ti år gamle drøm til at gå i opfyldelse.

Her kunne han nemlig sætte sin underskrift på købskontrakten til sin drømmelejlighed i den gamle frø-silo på Islands Brygge.

»Det er ikke bare en silo, det er helt fantastisk arkitektur. Bygningen er utrolig smuk, og jeg har bare i så længe drømt om at bo der, siger han til Realityportalen.«

»Den 1. maj skal jeg bare sidde på min nye terrasse og nyde udsigten til vandet. Det bliver så skønt,« jubler han.

Lejlighederne i den ikoniske bygning er ikke ligefrem kendt for at være billige, men sammenhængen mellem salget af både fitnesscentret og lejligheden på Nørrebro og købet på Islands Brygge er nu tilfældig, siger han til Realityportalen. Han var alligevel på udkig efter en ny bolig, og så bød muligheden sig.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk