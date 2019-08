Onsdag optræder Robbie Williams på Smukfest. Ifølge DR-radiovært er det klassens frække dreng, der ankommer.

I knap 30 år han har med hits som "Angels", "Rock DJ" og "Let Me Entertain You" lavet musik til dansedronningerne og de følsomme fyre.

Han har også flere gange lagt vejen forbi Danmark.

Men når 45-årige Robbie Williams onsdag aften klokken 23.30 indtager Smukfest, som et af festivalens absolutte hovednavne, bliver det sangerens debut i bøgeskoven.

Mikkel Bagger, der er radiovært og musikredaktør på P7 Mix, forventer, at Robbie Williams vil samle publikum og skabe en stor fest på festivalen.

- Han er nok mere en entertainer, som han også selv synger, end han er musiker.

- Han er fræk og charmerende og så underholder han på en måde, som man godt vil se igen og igen. Han er - eller var i hvert fald - klassens frække dreng, siger han.

Robbie Williams brød i 1995 ud af Take That efter flere turbulente år, hvor alkohol og kokain havde kastet sangeren ud på et sidespor. De øvrige medlemmer i gruppen ville ikke længere optræde med ham.

Men misbruget tog efterfølgende til, så Robbie Williams gode ven og kollega Elton John måtte træde til for at få ham indlagt på en afvænningsklinik.

Siden så sangeren sig ikke tilbage, og med solohittet "Angels" i 1997 strøg han til tops på hitlisterne, hvor man har kunnet finde ham de seneste to årtier.

- Havde det ikke været for Angels, så tror jeg ikke vi havde snakket om Robbie i dag, siger Mikkel Bagger.

Robbie Williams besøgte senest Danmark i 2017. Dengang gæstede han Parken, og det kastede blandede anmeldelser af sig.

BT's anmelder skrev, at man måtte bøje sig for sangerens' "kompromisløse lumre, bad boy selvironi", men musikken haltede efter.

Talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde glæder sig til at se sangeren i mere intime rammer, når han onsdag optræder i bøgeskoven.

- Han er vant til at stå på store stadioner verden over, og jeg tror, at han kan være med til at tænde en stor fest i bøgeskoven. Han er en entertainer af Guds nåde, og det kan vi gode lide, siger Poul Martin Bonde.

Han kan ikke løfte sløret for, hvor meget Robbie Williams har gnavet af musikbudgettet, der i alt er på 56 millioner.

Men han fortæller, at det ikke er første gang, festivalen har haft snøren ude efter ham.

- Jeg vil sige, at hvert eneste år er vores bookere måske i kontakt med 150-200 kunstnere i en eller anden form for forhandling, og selvfølgelig har Robbie Williams da været inde over radaren før, siger han.

Gennemsnitsalderen på Smukfest er 38 år og 58 procent af gæsterne er kvinder. Mikkel Bagger vurderer da også, at entertainerens kernepublikum er kvinder på over 30 år.

- Han er gået fra at være et Roskilde-navn til nu at være et Smukfest-navn. Han hører ikke hjemme på Roskilde, fordi det er et væsentligt yngre publikum.

