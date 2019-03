Dr. Rolf og Kanylerne er ude af "X Factor". Seerne var ikke klar til deres form for musik, mener de.

Det blev "X Factors" alderspræsidenter i gruppen Dr. Rolf og Kanylerne, der fredag røg ud af showet ved årets første liveshow.

Det var dommer Thomas Blachman, der gav dem dødsstødet og i stedet sendte Lars Ankerstjernes 18-årige deltager Patrick Smith videre.

Gruppen har hele vejen gennem "X Factor" optrådt med deres egne sange, der er skrevet af forsangeren Ole Rolf Lassen. Det gjorde de også i fredagens liveshow.

70-årige Ole Rolf Lassen havde håbet på at gå videre, men han vil ikke bruge tid på at ærgre sig.

- Jeg gider ikke at ærgre mig. Så det øver jeg mig i at lade være med.

- Åbenbart var det ikke noget, som faldt i X Factor-publikummets smag. Det er, hvad man kan læse i det. Hvad der så ligger i det, det vil jeg ikke gisne om, siger han.

Hans bandmedlemmer tilføjer, at de allerede har fået fire tilbud om at komme ud at spille koncerter, og de er stolte over at være kommet så langt i konkurrencen.

Der var ingen sure miner overfor dommer Thomas Blachman, der havde den afgørende stemme.

- Blachman er uudgrundelig som en norsk sprogsø. Han har sit at slås med og sin måde at gøre tingene på, siger Ole Rolf Lassen.

Blachman kaldte 18-årige Patrick Smiths præstation i farezonen for aftenens højdepunkt, men det gjorde ikke nervøsiteten mindre hos deltageren før afgørelsen.

- Aftenens højdepunkt, det ved jeg nu ikke. Der er ingen tvivl om, at det var forfærdeligt at stå der, men jeg fik lov at spille en sang til. Jeg er spillemand, og det var fuldstændig fantastisk at få lov at spille, siger han.

Blachman skruede lidt op for spændingen, da han ved afgørelsen forlod sin stol og gik mod deltagerne i farezonen for at give taberen et dødskys. Sofie Linde nåede dog at stoppe ham.

- Jeg tænkte, at det var flabet, og at det kunne han godt have ladet være med. Alt respekt for ham, jeg elsker ham, men det var noget pjat, synes jeg, siger den 18-årige deltager.

Showet sendes hver fredag aften klokken 20.00 på TV2. Hver uge ryger en deltager ud inden finaleshowet 12. april.

/ritzau/