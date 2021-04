Dj-dommeren Martin Jensen har et anstrengt forhold til ukulelen, og det blev påpeget i X Factor-finalen.

- Ukulelen er et skod-instrument, der skal ud af verden.

Sådan lød det fra dj-dommeren Martin Jensen under auditionrunderne i årets "X Factor".

Kommentaren faldt blandt andre musikeren Simon Kvamm for brystet.

- Jeg fatter ikke, hvorfor piger, der har øvet sig på et instrument, skal latterliggøres?! Og hvorfor kører TV2 med på den?

- Forstår godt, at man går efter underholdningsværdien, men programmet handler trods alt om musikalsk kunnen, skrev Simon Kvamm efterfølgende i et opslag delt på Instagram.

Under årets finale fredag aften trådte Simon Kvamm sammen med sin trio, Hugorm, ind på scenen sammen med sæsonens udstemte deltagere og spillede ukulele til nummeret "Folk skal bare holde deres kæft".

Kameraerne zoomede meget ind på Martin Jensens ansigt under gimmicken, men dj'en forsikrer, at han ikke er sur over Simon Kvamms ukulele-nummer.

- Om nogen mennesker forstår jeg sgu en joke, og det synes jeg, at "X Factor" har gjort til UG, fortæller en veloplagt Martin Jensen efterfølgende.

- Men det ville da have været underligt, hvis jeg stod op og klappede, tilføjer han med et grin.

Martin Jensen fortæller, at Simon Kvamm efterfølgende kom hen til ham og spurgte, om det var o.k.

- Og selvfølgelig var det okay. Jeg syntes, det var skideskægt, forsikrer Martin Jensen.

- Det er jo ikke, fordi jeg er en sur og gammel mand. Til sidst sad jeg jo også og spillede på ukulelen for sjov, lyder det fra den 29-årige dj.

Martin Jensen havde en afslappende aften bag dommerbordet, men på et ærgerligt grundlag.

Han havde nemlig ingen af sine tre voksne solister med i finalen, som stod mellem Thomas Blachmans drengeduo, Simon & Marcus, og Oh Lands unge artister Nikoline Steen Kristensen og Solveig.

Alligevel kalder han årets vinder, den kun 15-årige Solveig, for den helt rigtige

Han har gennem sæsonen kaldt hende et forbillede.

Og til finalen var hendes fremførelse af George Michaels version af Stevie Wonders nummer "They Won't Go When I Go" gåsehudsfremkaldende hos dj-dommeren.

- Når man ser på sådan en som Solveig, som vinder, så giver det hele mening, siger Martin Jensen og fortsætter:

- Vi er måske med til at føde et talent.

TV2 har allerede annonceret, at "X Factor" vender tilbage næste år.

Og Martin Jensen afviser ikke at tage endnu en tørn bag dommerbordet, såfremt han bliver spurgt.

Det afhænger blandt andet af, om han kan komme ud at optræde igen i forhold til coronapandemien.

En karriere som dj på farten harmonerer ikke med at være hjemme tre måneder og fast fredag efter fredag at lave fjernsyn.

- Der har været skrevet rigtig meget om, at jeg kun har gjort det for pengene. Men så mange penge er der sgu heller ikke i "X Factor", til at man gider at bruge et halvt år på det.

- Skulle jeg have gjort noget for pengenes skyld, skulle jeg have fundet på andre ting.

- Man skal også have kærlighed til det, og det er også det, det kræver. Hvis ikke man har det, kan man ikke sidde der fredag efter fredag og stå dag ud og dag ind med deltagerne og coache dem i at synge og performe.

