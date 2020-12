- Det går virkelig op for en, hvor vigtigt det er, at vi er der for hinanden, siger grevinde Alexandra i et interview med Alt for damerne.

Som en moderne skilsmissefamilie var alle samlet til fejringen af prins Felix' 18-års fødselsdag på kongefamiliens franske vinslot, Château de Cayx, tilbage i juli.

Få dage efter blev prins Joachim ramt af en blodprop i hjernen.

I et nyt interview med Alt for damerne sætter hans tidligere hustru, grevinde Alexandra, nu ord på den voldsomme hændelse.

Grevinde Alexandra havde optaget en lille video af hele familien til fødselsdagsfejringen.

En glad og munter prins Joachim var omgivet af sin nuværende hustru, prinsesse Marie, og parrets fælles børn, prins Henrik på 11 år og prinsesse Athena på 8 år, samt af sine to sønner fra ægteskabet med grevinde Alexandra, 21-årige prins Nikolai og den royale fødselar, prins Felix.

To dage efter blev grevinde Alexandra ringet op og fik overbragt den alvorlige besked og sov ikke resten af natten.

- Jeg tænkte: "Gud, hvordan kan man være så alvorligt syg, når man har festet og fejret sammen to dage før?". Det slog mig virkelig, at vores liv er ret skrøbeligt, og at vi skal sætte endnu mere pris på at være sammen med de få mennesker, vi kan være sammen med i øjeblikket, siger hun i interviewet og fortsætter:

- Det er voldsomt at opleve, at en af ens nærmeste bliver ramt af alvorlig sygdom, og det går virkelig op for en, hvor vigtigt det er, at vi er der for hinanden og passer godt på hinanden, siger grevinde Alexandra til Alt for damerne.

Blodproppen skyldtes en pludselig dissektion af en arterie.

Den 51-årige prins blev først hastet på et hospital i den mindre sydfranske by Cahors og kort efter overflyttet til Universitetshospitalet i Toulouse.

Her gennemgik han en vellykket operation og var selv i stand til at ringe til sine ældste sønner, prins Nikolai og prins Felix, fortæller grevinde Alexandra i interviewet.

Prins Joachim blev udskrevet i begyndelsen af august og begyndte måneden efter i sit nye job som forsvarsattaché på den danske ambassade i Frankrig.

Pressen forevigede prinsens første arbejdsdag, og også grevinde Alexandra så med.

- Det har også været utrolig dejligt at se, at Joachim er kommet sig så hurtigt. Han så godt ud og var glad, da han mødte op på kontoret første dag. Det kunne jeg se på de billeder, medierne viste. Billeder siger mere end ord, siger grevinden til Alt for damerne.

Kongehuset har oplyst, at prins Joachim ventes at komme sig uden fysiske følger og andre mén.

Selv sagde prinsen i et interview med DR i november, at han skal arbejde hårdt for at komme tilbage i samme form som før.

- Det er jo ikke kun mig og min fysiske form, der blev ramt. Min kone, mine børn og den allernærmeste familie - vi er alle sammen blevet ramt af det.

- Jeg blev ramt fysisk, men de var jo på første parket. Derfor er familien også en del af denne heling, og vi takker vores skaber for hver eneste dag. Simpelthen, sagde prins Joachim til DR.

/ritzau/