Dronning Margrethes ældste barnebarn, grev Nikolai, er ved at forme sin fremtid. Til sommer bliver han færdig med sin uddannelse fra Copenhagen Business School.

Selv om grev Nikolai er den sjette i den danske arvefølge, er det ikke tronen, men en almindelig tilværelse, der venter ham.

Og den er han allerede i gang med at forme, fortæller den tidligere prins i et stort interview med den australske udgave af modemagasinet GQ.

Til sommer får han efter planen sin kandidatgrad fra Copenhagen Business School efter fem års studier, som både har bragt ham til byernes by, Paris, og "down under" i Australien.

- At studere i fem år har givet mig en masse fleksibilitet. Jeg kan sagtens tage en uge ud at rejse, så øverst på min liste ville være at finde noget, der også giver en vis fleksibilitet, siger grev Nikolai til GQ.

Ud over at give interview pryder han også en række af magasinets modesider.

Grev Nikolai debuterede som model i 2018, da han gik catwalk for det britiske brand Burberry. Og det kunne meget vel blive en karrierevej at forene fashion med forretninger.

- Men vi får se, lyder det fra grev Nikolai.

Ved siden af studierne har han fortsat arbejdet som model. Mens han læste et semester i Australien, landede han jobbet som et af ansigterne for den danske smykke- og sølvtøjsgigant Georg Jensen.

Derfor fløj grev Nikolai hjem til Danmark under sit semester for at lave kampagnefotos.

- Det har bare været rigtig dejligt at få sådanne muligheder. Det er mit yndlingsfrynsegode ved jobbet - man får lov til at rejse så meget og til steder, du ellers ikke ville rejse hen, og møde en masse interessante mennesker.

Grev Nikolai er nevø til kong Frederik og er dronning Margrethes førstefødte barnebarn. Den 24-årige greve er søn af prins Joachim og hans første hustru, grevinde Alexandra, som også er forældre til grev Felix på 21 år.

Prins Joachim er i dag gift med prinsesse Marie, som han har grev Henrik på 15 år og 12-årige komtesse Athena med.

