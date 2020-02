Grev Ingolf kunne være blevet konge, hvis ikke tronfølgeloven var blevet ændret i 1953. Mandag fylder han 80.

Da dronning Margrethe kom til verden i 1940, lå det ikke i kortene, at hun en dag skulle være regent.

Dengang var det ifølge tronfølgeloven kun drenge, der kunne arve den danske trone.

Så da dronning Margrethe fik to søstre, var det hendes fætter prins Ingolf, søn af arveprins Knud, der havde udsigt til en dag at blive konge.

Men en lovændring og en folkeafstemning kom i vejen for prins Ingolf, som i dag har titel af greve og mandag fylder 80 år.

I 1953 blev tronfølgeloven ændret, så prinsesser også kunne arve tronen.

Den historie er senest blevet genfortalt i DR's dokumentarserie "Kong Frederik IX". Og i dag ærgrer det ikke grev Ingolf, at han mistede muligheden for at blive konge.

- Det er, som det er, og ikke noget, jeg borer i eller bruger tid på. Tidligere var det til tider svært i og for familien, og som dronningen (Margrethe, red.) så rigtigt sagde i udsendelsen om kong Frederik IX, så var det især en svær tid for "onkel", altså min far.

- Men jeg bruger ikke tid på den slags. Man skal ikke dvæle ved ting, der alligevel ikke kan laves om eller gøres noget ved, siger greven til Billed-Bladet.

Muligheden for at blive konge af Danmark, er ikke det eneste grev Ingolf har mistet gennem årene.

Da han i 1968 giftede sig borgerligt med sin første hustru, Inge Terney, blev han frataget titlen som prins og blev i stedet greve af Rosenborg.

Ægteskabet varede indtil 1996, hvor Inge Terney efter et længere sygdomsforløb døde af kræft.

Efterfølgende fandt grev Ingolf dog kærligheden igen, da han i 1998 blev gift med advokaten Sussie Hjorhøy. Parret bor i dag på godset Egeland i Øster Starup, der ligger mellem Kolding og Vejle.

Grev Ingolf har ved flere lejligheder åbent fortalt, at han i sine yngre dage kæmpede med et alkoholmisbrug.

Det var en kontant udmelding fra lægen, der fik ham til at lægge alkoholen på hylden.

- Advarslen kom, da jeg var 45 år. Det var i september 1985, hvor lægen sagde, at hvis jeg ikke stoppede nu, overlevede jeg ikke julen. Så holdt jeg op fra den ene dag til den anden, fortalte grev Ingolf i et interview med Billed-Bladet i 2010.

Grev Ingolf og Sussie Hjorhøy er i dag mere eller mindre faste gæster ved større mærkedage og runde fødselsdage i kongehuset.

Ifølge Billed-Bladet planlægger parret at deltage i fejringen af dronningens 80-års fødselsdag til april, hvis grev Ingolf ellers er frisk til det.

Han har for nylig været igennem en længere hospitalsindlæggelse på Kolding Sygehus, hvor han er blevet behandlet for lungebetændelse.

Grev Ingolf og Sussie Hjorhøy har i mange år været engageret i Julemærkefonden og var i oktober med til den årlige uddeling af årets julemærke på Københavns Rådhus sammen med kronprinsesse Mary.

Parret er samtidig protektorer for Julemærkemarchen.

