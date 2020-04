Snart kan Maria Lucia byde sit første barn velkommen. Og så kan hun også på scenen se frem til rollen som mor.

Her i foråret skulle Maria Lucia Rosenberg Heiberg have været på scenen i musicalen "Den skaldede frisør". På grund af coronasituationen har den gravide sangerinde og skuespillerinde dog måttet undvære scenen, mens maven er vokset.

Men selv om coronavirusset har sat nogle benspænd op for den gravide musicalstjerne, prøver hun at holde hovedet højt. Det fortæller hun i en pressemeddelelse fra Have Kommunikation.

- Jeg bor selv på Vesterbro, hvor mange ikke altid overholder sundhedsmyndighedernes forsamlingsforbud, og som gravid er man jo i en særlig sensitiv gruppe - ikke at jeg tror, der sker noget. Men det er et helt bevidst valg at se sådan på det.

- Jeg kan ikke leve mit liv med angst, siger Maria Lucia, der fortæller, at angsten er noget, hun har kæmpet med og til dels stadig gør.

- Jeg kan mærke, når det kommer, men jeg vil ikke være slave af det. Så det drejer sig om at holde fokus på det positive, siger hun.

I pressemeddelelsen afsløres det, at Maria Lucia allerede nu kan begynde at forberede sig på sin første rolle efter endt barsel - og den bliver også som mor på scenen.

Hun skal nemlig spille hovedrollen som Jenna i musicalen "Waitress", der sættes op på Det Ny Teater næste forår.

Lige nu har hun dog masser af tid sammen med sin forlovede, Albin Ljungquist, og selv om det er uvant for hende at gå hjemme, så nyder hun det.

- Jeg vil helt ærligt sige, at jeg ser det som en gave. Ikke at corona er en gave, men den har givet min kæreste og jeg tid til at være sammen om verdens største begivenhed, siger Maria Lucia i pressemeddelelsen.

- Tid er en gave, som man ikke skal tage for givet. Så den nyder vi. Det er min første graviditet, og jeg glæder mig bare til at skulle møde det lille væsen. Så får han al kærligheden og håbet fra os om, at vi nok skal få det hele bygget op, siger hun.

For Maria Lucia har coronasituationen haft den konsekvens, at hun har hyret en privat jordemoder, der hjælper med at gøre hende og ikke mindst den kommende far toptunede til den store begivenhed.

- Det var en supervigtig faktor, at han også skulle føle sig tryg og ligeværdig. Nok er det mig, der fysisk bærer byrden, men den gave, han kan give mig, er sin fulde opmærksomhed, siger hun.

- Jeg har naturligvis mine jordemodertider, som jeg overholder på det hospital, som jeg er tilknyttet, men så er min mand med på Facetime. Ellers kører fødselsforberedelse og alt andet privat. Jeg skal dog ikke også føde hjemme, siger Maria Lucia, der ifølge pressemeddelelsen ikke har planer om også at skulle nå at stå brud i år.

Men til næste forår, hvor teatrene forhåbentlig igen må samle publikum, venter der altså en hovedrolle som tærtebageren Jenna i Broadway-succesen "Waitress".

Jenna er fanget i et trist ægteskab, og da hun finder ud af, at hun er gravid, er hun langt fra glad, og hun må kaste sig ud i store udfordringer for at skabe et lykkeligt liv.

Der er dog stor forskel på, hvordan Jenna i musicalen og Maria Lucia tackler graviditeten.

- Personligt har jeg altid drømt om at blive mor. At se de to streger på graviditetstesten var fuldkommen fantastisk for mig. Men for karakteren Jenna er følelsen mere, "åh, nej - det barn vil jeg ikke have". Mens jeg selv synes, det er fantastisk at mærke, hvordan min mave vokser og bobler af liv, kommer Jennas vendepunkt først, når hun sidder med barnet i hænderne, siger Maria Lucia i pressemeddelelsen.

Musicalkomedien får premiere den 11. marts 2021.

/ritzau/