Linse Kessler kan ganske snart kalde sig for mormor til to små Brygge-børn.

Snart bliver "Familien fra Bryggen" udvidet med endnu et familiemedlem.

Og nu afslører de vordende forældre Stephanie Karma Salvarli - bedre kendt som Geggo - og manden Cengiz Salvarli så på Instagram, at de venter en lille pige.

- Vi glæder os til at udvide familien med den dejligste lillesøster, som allerede har givet mor ufatteligt mange bump på vejen - men jeg elsker sgu alligevel at gro hende i maven, skriver Geggo til et billede af sin spirende babybule.

Også Cengiz har delt nyheden:

- Hvis man har set "Familien fra Bryggen", er man ikke i tvivl om, jeg ønskede mig en dreng. Men det fede ved at få at vide at man skal have en pige mere er, at jeg ved, hvad jeg får, skriver han og fortsætter:

- Hvis den lille nye pige bare er halvt så sød, smuk og mega sjov som Alba, så er jeg en lykkelig far. Jeg glæder mig meget til, at vores lille nye prinsesse kommer til verden og se, hvordan hun ser ud, og om hun ligner sin storesøster!

Parret er i forvejen forældre til fireårige Alba Ann Salvarli, som er opkaldt efter Geggos mormor, Brygge-matriarken Ann Patricia "Mopper" Christiansen, der døde i 2016 efter et sygdomsforløb.

Tilbage i februar afslørede 30-årige Geggo og 28-årige Cengiz på Instagram, at Alba skulle være storesøster.

- Jeg elsker min familie overalt på jorden, og nu vil jeg gerne fortælle jer alle sammen, at der kommer en mere til familien. Geggo, du er den bedste kone, man kunne ønske sig! Og Alba, jeg ved, du bliver verdens bedste storesøster. Tak for jer!, lød det fra Cengiz.

Geggo og Cengiz stod frem som par i 2015, blev forlovet i Thailand i 2017 foran rullende kameraer og giftede sig først i Las Vegas i 2018 og igen herhjemme i Danmark i foråret 2019.

17. sæson af "Familien fra Bryggen" kan i øjeblikket ses på Viaplay og TV3.

Se Geggos billede her: https://www.instagram.com/p/CBTdyRnlKtV/

Se Cengiz' billede her: https://www.instagram.com/p/CBTdiFvlKVP/

/ritzau/