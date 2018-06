En enkelt stuntscene måtte gravide Cecilie Stenspil springe over, men ellers har hun knoklet i New Zealand.

København. Det er ikke til at se, at Cecilie Stenspil for halvandet døgn siden har tilbagelagt 29 timer i fly og krydset den halve jordklode.

Nu sidder hun her. I en filmbus tæt på Hovedbanegården i København, hvor hun pløjer sig igennem interviews, inden hun i nat skal indspille scener til den dansk-newzealandske serie "Straight Forward".

Den 38-årige skuespillerinde har siden februar opholdt sig i New Zealand for at filme til serien, der beskrives som et internationalt svindlerdrama, som udspiller sig i både København og Queenstown, New Zealand.

Også danske Vibeke Hastrup, Marie Boda og Troels Lyby, der danner par med Cecilie Stenspil, er med på rollelisten. At særligt sidstnævnte er en del af projektet, glæder Cecilie Stenspil sig over.

- I vores fag arbejder vi jo tit på forskellige projekter i en begrænset periode, og det er selvfølgelig en stor gave at få lov til at opleve det her sammen og ikke skulle være væk fra hinanden i fire måneder.

- Da vi fik rollerne, vidste casterne ikke, at vi var et par. Så vi blev hyret for vores kompetencer, og ikke fordi de fik to fluer med et smæk. Det var bare vores held, fortæller Cecilie Stenspil.

Men selv om fire måneder i New Zealand kan lyde eksotisk, så er det ikke, fordi parret har tilbragt månederne med at udforske Nordøen og Sydøen hånd i hånd, understreger hun.

- Når vi laver tv, laver vi gerne ti scener om dagen. Så det har været nogle lange 14-timers arbejdsdage.

- Vi har faktisk næsten ikke set hinanden, for vi er ikke med i de samme scener. Så vi har arbejdet meget forskudt og haft begrænset arbejdstid sammen, siger Cecilie Stenspil.

Der er derfor blevet knoklet igennem med vanlig intensitet, selv om forholdene denne gang har været nogle helt andre.

Lige efter at hun var gået i gang med de første optagelser på New Zealand, fandt hun nemlig ud af, at hun er gravid med sit første barn.

Det har givet lidt ekstra udfordringer med at camouflere den voksende mave i nogle af scenerne, men heldigvis har det været til at arbejde med, fortæller Cecilie Stenspil.

En enkelt gang har hun dog måttet sidde over.

- Jeg er vant til at lave alle mine stuntscener selv og synes også, det er super fedt. Men vi skulle lave en scene, hvor der skulle være et spark mod maven, så den scene fik jeg lige en stuntdame til at lave, men det bruger de jo i forvejen meget i udlandet.

- Men produktionen har været så cool med det hele. Det er jo heldigvis meget normalt, at kvinder bliver gravide, og jeg er også en arbejdsbi, siger hun.

Fødslen er sat til september, og det meste af hendes arbejde på serien vil være afsluttet til den tid. Cecilie Stenspil glæder sig over, at hun nu også kan skrive længerevarende international erfaring på cv'et.

- For mig er det her første gang, jeg arbejder på engelsk i så lang tid. Lige pludselig at skulle formidle en historie på engelsk har været en stor udfordring, og det har været lærerigt at få lov til at blive en del af et pionerprojekt som dette.

- Det er en spændende tid at være skuespiller i med den her store smeltedigel inden for tv-serier, som blomstrer op, forklarer Cecilie Stenspil, som holder fokus på arbejdet frem til fødslen.

- Primært handler det om arbejdet nu. Jeg kan enormt godt lide at arbejde, men det bliver også spændende at se, hvad det her er for en, siger hun med et lille vink mod maven.

"Straight Forward" får premiere næste år. Med på rollelisten er også en lang række newzealandske skuespillere.

Serien udkommer i otte afsnit og er en ny Viaplay Original-serie.

/ritzau/