Saba skal efter planen repræsentere Danmark til det internationale melodigrandprix i Malmø til maj.

Kort inden årets danske melodigrandprix gik i luften, havde pro-palæstinensiske demonstranter stillet op foran DR Koncerthuset.

De krævede Israel udelukket af Eurovision som protest mod landets krig i Gazastriben efter Hamas' angreb på Israel i oktober.

En af årets artister, bandet Ublu, havde forinden skrevet under på en underskriftsindsamling om at udelukke Israel fra det internationale melodigrandprix.

Det kan Saba, som endte med at vinde det danske melodigrandprix med nummeret "Sand", endnu ikke forholde sig til.

- Jeg har ikke gjort mig særligt mange overvejelser, fordi det lå mig fjernt at komme til Eurovision, siger hun.

- Så det er også nogle af de ting, jeg skal hjem og virkelig overveje, hvordan vi håndterer den situation. Det fylder jo enormt meget. Så det har jeg ikke mere at sige til nu, lyder det fra Saba.

Hos DR har man forståelse for dilemmaet og kompleksiteten og kaldte det inden showstart et vanskeligt valg, om vinderen vil stille op i Eurovision eller ej. Hvis vinderen vil trække sig, accepterer DR det, lød det.

- Vi rummer alle de følelser, man måtte have. Hvis en vinder når frem til den konklusion, så er det sådan, det er. Det kan vi sagtens rumme i DR. Så finder vi en anden løsning, sagde Gustav Lützhøft, ledende redaktionschef for DR Kultur, Debat og Musik.

Adspurgt, hvad løsningen er - om andenpladsen så eventuelt i stedet skal repræsentere Danmark - vil DR først forholde sig til, såfremt det bliver aktuelt, lød det.

DR har tidligere meddelt, at public service-stationen læner sig op ad Eurovision-arrangøren European Broadcasting Company i forhold til Israels deltagelse.

Ifølge EBU-chef Noel Curran opfylder den statslige israelske tv-station, KAN, alle krav for at kunne deltage.

De kommende måneder op til Eurovision skal Saba - ud over at overveje situationen nøje - bruge på at øve, holde stemmen skarp og se, om hendes performance skal optimeres.

- Der er nogle nerver, jeg skal arbejde med også, helt sikkert, fordi det påvirker min sangstemme, erkender hun.

Ikke siden 2019 har Danmark kvalificeret sig til en plads i finalen i det internationale melodigrandprix. Sidste år havnede det danske Eurovision-håb, Reiley med "Breaking My Heart", helt nede på en 33.-plads ud af de 37 lande, der stillede op.

Saba er dermed håbet, som skal bryde den statistik.

- Vi skal allerede i gang i næste uge, siger Saba om forberedelserne.

Inden håber hun at få tid til at fejre grandprixsejren. Blandt andre sammen med sin kæreste og sammen med sin såkaldte reservemor, tv-værten Tine Gøtzsche, som hun lærte at kende, da de mødte hinanden under Danmarks Indsamlingen.

- Nu skal jeg lige ind i min garderobe, sidde i sofaen og lige tage det ind, og så skal jeg til efterfest med min familie og mine venner og bare nyde det, fordi det er helt vildt, siger Saba.

- Jeg forstår det stadig ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er en uforglemmelig aften. Ikke bare for mig, men også for mine nærmeste.

Der stiller efterhånden så mange lande op i Eurovision - 37 nationer har tilmeldt sig i år - at konkurrencen må afvikles over tre dage. Der er to semifinaler, som leder op til den store finale 11. maj i Malmø Arena.

Saba skal synge for en finaleplads i den anden semifinale 9. maj og går på scenen som sang nummer syv.

/ritzau/