Sanger Jean Michel forlod under stor opmærksomhed "X Factor" i 2012. Nu stiller han op til melodigrandprixet.

33-årige Jean Michel er en af årets otte artister i Dansk Melodi Grand Prix, og det er bestemt ikke nyt for den unge sanger at stille sig frem på en scene og optræde.

Han har de seneste år optrådt i Wallmans forestillinger i Cirkusbygningen og medvirket i store musicalopsætninger som "Hair" og "Hairspray".

Men de fleste danskere husker ham nok særligt for hans medvirken i "X Factor" i 2012.

Her valgte Jean Michel under stor mediebevågenhed at trække sig fra sangkonkurrencen, selv om han sammen med makkeren Nicoline Simone havde kurs mod finalen.

Hans exit blev forklaret med personlige årsager, hvilket satte gang i mange spekulationer. Siden fik hans partner Nicoline Simone en betinget dom i en narkosag.

I dag har Jean Michel lagt den følelsesmæssige rutsjebanetur i sangprogrammet bag sig, fortæller han.

- Oplevelsen i "X Factor" har styrket mig gevaldigt. Det er et overstået kapitel, men det er selvfølgelig noget, jeg har lært af.

- Jeg er blevet mere moden og har udviklet mig som artist og som menneske siden dengang, siger han.

Jean Michel stiller op til grandprixet med sangen "Beautiful", som blandt andet er skrevet af sanger og skuespiller Johannes Nymark, som vandt det danske melodigrandprix i 2016 med gruppen Lighthouse X og sangen "Soldiers of Love".

De to kender hinanden fra musicalen "Hairspray", og det var Johannes Nymark, som kontaktede Jean Michel og spurgte, om han var frisk på at stille op til grandprixet med "Beautiful".

- Sangen handler om at elske sig selv og værdsætte de kvaliteter, man har. Den er en hyldest til minoriteter og til os alle sammen som individer, siger Jean Michel og fortsætter:

- Da Johannes fortalte om budskabet i sangen, var jeg på med det samme. Det er et bredt og tidløst budskab, som alle kan relatere til.

Jean Michel synes, at en af styrkerne ved melodigrandprixet er, at det kan samle mennesker på tværs af kulturer og forskelligheder.

- Musik er et universelt sprog, som vi alle kan tale, uanset om vi taler kinesisk eller dansk. Melodigrandprixet kan bringe os sammen igennem musik og en historiefortælling, som vi alle kan relatere til, siger han.

For Jean Michel var det personligt et stort øjeblik, da han så den østrigske sanger Conchita Wurst iført gulvlang kjole og med fuldskæg vinde Eurovision i 2014 med sangen "Rise Like a Phoenix".

- Det var så banebrydende for mig, at der var en mand i kjole og makeup, som udstrålede femininitet, men stadig var maskulin at se på.

- Det var noget nyt, og det udvidede begrebet om, hvad der er smukt. At du sagtens kan være smuk og have skæg og rød læbestift på. Det er også det, "Beautiful" handler om. At man kan være smuk på mange måder, siger han.

Dansk Melodi Grand Prix løber af stablen lørdag den 6. marts i DR Byen i København og sendes på DR1 fra klokken 20.

/ritzau/