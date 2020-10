Katrine Ohlendorff måtte smide forklædet som den første i årets udgave af den uhyre populære kagekonkurrence.

Det blev til to ture i teltet for Katrine Ohlendorff, som lørdag var den første deltager til at forlade årets udgave af "Den store bagedyst".

Det er det, alle frygter, og det var også en berørt Katrine Ohlendorff, som tog afsked med kagekonkurrencen.

- Det var et par dage i fosterstilling, siger hun derpå.

- Jeg sammenligner det lidt med, at man er i Tivoli med alle sine venner, men får klippet turpasset efter de første forlystelser og bare ser de andre løbe videre til endnu vildere karruseller.

Katrine Ohlendorff beskriver sig selv som et stort konkurrencemenneske, så hun blev noget overrasket over sin egen reaktion på exittet.

- Vi deltagere har en gruppe på Snapchat, og jeg var nødt til at slukke for notifikationerne, når de andre postede noget, for følelsen af at blive forladt på perronen gjorde ondt, fortæller Katrine Ohlendorff.

- Det handlede slet ikke om, at jeg ikke vandt.

Det kom dog ikke bag på hende, at hun måtte forlade kagekonkurrencen som den første, da programmet skred frem.

Hun brugte for meget tid på at lave koral-tuiller til sine medaljer, så hun fik dem ikke anrettet særligt pænt.

I mesterværkudfordringen, som stod på lagkage, knækkede marcipanbåndet, så Katrine Ohlendorff var nødt til at rulle det ud igen, men det blev så tyndt, at kagen ikke stod skarpt.

Og det blev ikke forbigået af de to dommere, Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen, der ellers var begejstrede for hendes smagssammensætninger og håndværk som piskning af flødeskum og afbagningen af mørdej.

- Hvis der var en anden, der også havde ligget i bunden i alle tre udfordringer, havde der måske været noget mere tvivl om afgørelsen. Men jeg må bare sige, at i år har der ikke været nogle badebilletter, siger Katrine Ohlendorff.

- Niveauet var virkelig højt fra samtlige deltagere helt fra starten. Så når man laver et par fejl i samme program, koster det, og det lærte jeg på den hårde måde.

Hun blev så berørt af exittet, at hendes selvtillid i køkkenet led et knæk.

Der gik et par uger, før hun snørede forklædet på igen.

Hun havde lovet at lave bryllupskage til en af sine tidligere hf-elever, og den tillid forpligtede.

- Jeg har bevist over for mig selv, at det ikke handlede om mine evner i bagedysten - det handlede om det pres, vi var under.

- Så det var op på hesten igen - eller fat i piskeriset igen - for at lave en bagemetafor, siger hun med et grin.

Katrine Ohlendorff har været med i køkkenet, så længe hun husker, og kastede sig over bagværk i de tidligere teenageår som en fritidsbeskæftigelse.

- Min mor sagde i sin konfirmationstale til mig, at hun ikke kendte nogen som mig, der nemt og fikst lige baksede en roulade sammen, fortæller Katrine Ohlendorff.

Det er først de seneste år, at hun er begyndt at eksperimentere med pynt og teknikker, og det fik venner og kolleger til at opfordre hende til at melde sig til kagekonkurrencen.

- Og så tænkte jeg også, at der måske for en gangs skyld var plads til, at jeg gjorde noget for mig selv, siger hun og uddyber:

- Jeg er gymnasielærer og håndboldtræner, så i løbet af en uge er der ikke særlig meget tid tilbage til mig.

Bare det at blive valgt blandt de ti deltagere har været et selvtillidsboost.

- Casteren gjorde det klart, at det også handlede om at finde nogle mennesker, som man gerne ville være i køkkenet med flere uger i træk, så af den grund er jeg så stolt over at være blevet valgt, siger Katrine Ohlendorff.

Mens hun røg ud af kagekonkurrencen, fik den 21-årige aarhusianer Emil Ussing mesterbagertitlen.

"Den store bagedyst" sendes lørdag klokken 20 på DR1 og kan også ses på DRTV.

/ritzau/