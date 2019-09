Dommer Jens Werner har været ude for en alvorlig cykelulykke, som sangen "Stayin' Alive" minder ham om.

Da model Oscar Bjerrehus og hans partner, Asta Björk, fredag aften gik på gulvet i "Vild med dans" og dansede samba til discosangen "Stayin' Alive", blev dommer Jens Werner tydelig rørt.

Da han efter dansen skulle give sin mening om parrets indsats, knækkede hans stemme, og den erfarne dommers øjne blev fyldt med tårer.

Sangen "Stayin' Alive" mindede nemlig Jens Werner om en alvorlig ulykke, som han for tre år siden var ude for, fortæller han efter fredagens show.

Jens Werner væltede på sin cykel i Værløse, hvor han bor, og styrtet resulterede i, at han brækkede flere ribben og punkterede en lunge.

Efter ulykken lå han på hospitalet i seks døgn, og i den tid kom sangen, som Oscar Bjerrehus og Asta Björk dansede til, til at betyde meget for ham.

- Den hjælp, som jeg fik både af hospitalspersonalet og specielt af min familie - men også den sang "Stayin Alive" - hjalp mig til at komme hurtigere igennem det.

- Det kunne jeg ikke lade være med at tænke på, da jeg skulle udtale mig om dansen her til aften, fortæller han.

Jens Werner havde dog ønsket, at det var en af de andre dommere i panelet, som skulle kommentere dansen.

- Jeg havde egentlig helst været fri for at udtale mig til Oscar og Asta, men sådan er det nogle gange, når man laver livefjernsyn, siger han.

Og det er ikke så underligt, at Jens Werner forbinder sangen "Stayin' Alive" med sit alvorlige cykelstyrt.

Efter ulykken hørte han sangen omkring ti gange hver dag, og den minder ham om, hvad der virkelig betyder noget for ham.

- Da jeg hørte sangen her til aften, følte jeg taknemmelighed, og jeg tænkte over det, som er vigtigst for mig i livet, nemlig kærlighed og passion.

- Det kan godt være, at man render rundt med et dyrt ur og kører i en fed bil, men når det kommer ned til, hvad livet egentlig drejer sig om, så er det de to ting, der betyder noget for mig, siger Jens Werner.

/ritzau/