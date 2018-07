En musiker er på vej på hospitalet efter at være faldet ned fra Orange Scene under en Gorillaz-koncert.

Roskilde. Omkring klokken 00.30 søndag var en musiker udsat for en faldulykke under Gorillaz' koncert på Orange Scene på dette års Roskilde Festival.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Jeg kan bekræfte, at en person er faldet ud over scenekanten på Orange Scene, hvor der er et godt stykke ned. Han er på vej på hospitalet, og mere kan jeg ikke sige, fortæller vagtchef Thomas Jørgensen kort efter klokken et.

Ifølge flere medier er den tilskadekomne rapperen med kunstnernavnet "Del the Funkee Homosapien", født Teren Delvon Jones.

Kort efter faldet spillede bandet videre, indtil forsanger Damon Albarn afbrød koncerten.

- Det er en mærkelig måde at slutte en smuk aften på. Men han klarer den. Vi stopper nu. Tak for en smuk aften, sagde Damon Albarn fra scenen ifølge B.T., da han konstaterede, at rapperen så ud til at være okay.

Ifølge politiet er musikeren den eneste, der er kommet til skade.

Roskilde Festival live-streamede koncerten på dens Facebook-side. Her kunne man ligeledes se faldet fra scenen. Videoen er ikke længere tilgængelig.

Roskilde Festival slutter søndag.

/ritzau/