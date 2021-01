I årevis har 'Mads & Monopolet' været det mest populære radioprogram herhjemme.

Det var derfor en tung arv, som Sara Bro skulle løfte, da det kom frem, at Mads Steffensen ved årets udgang stoppede som vært på P4-programmet efter 17 år som frontfigur.

Men Sara Bro kan ånde lettet op, da lyttertallene var blandt de bedste, som programmet nogensinde har haft. Det oplyser chef i DR Medieforskning, Dennis Christensen, til Journalisten.

Mere end 1,3 millioner lyttede med, og det svarede til en lytterandel på 59,6 procent. Det vil sige, at cirka seks ud af ti danskere, der hørte radio, lyttede til 'Sara & Monopolet'.

Sara Bro skal fremover være den nye vært i programmet. Foto: Nils Meilvang

Programmet havde til sammenligning i gennemsnit 1,16 millioner lyttere i 2020 med en lytterandel på 55,7 %.

Det gode start afspejles ikke blot i lyttertallene, men også i den generelle modtagelse blandt lytterne, hvis man altså skal stole på Facebook.

Den eneste anke var en, for nogle, lidt for høj baggrundsmusik, men ellers var der en udbredt tilfredshed at spore.

Mens Sara Bro har overtaget værtsrollen i DRs populære radioprogram, skal Mads Steffensen være vært i et nyt radioprogram, der i format ligner 'Mads & Monopolet'.

Mads Steffensen håber dog, at der kommer lidt mere kant med lidt højere til loftet.

Programmet kommer til at hedde 'Mads & A-holdet' og vil blive produceret i samarbejde med podcastplatformen Podimo.