Det var en royal rutsjebanetur, inden kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit af Norge fik hinanden.

Kunne en enlig mor, der havde en broget fortid i det norske natteliv og en narkodømt ekskæreste, der i øvrigt var far til hendes barn, en dag blive dronning af Norge?

Sådan lød det fra kritiske røster, da den norske tronarving, kronprins Haakon, forelskede sig i den dengang borgerlige Mette-Marit Tjessem Høiby.

Ifølge Billed-Bladet mødte kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit allerede hinanden til en festival, mens hun var gravid med sit første barn, Marius Borg Høiby.

Men det var først tre år efter, at parret fandt sammen.

Forlovelsen blev annonceret 1. december 2000. Igen blev kronprinsessens brogede fortid bragt op, og ved en pressekonference tog hun afstand til den.

Kærligheden overvandt kritikken, og en sensommerdag i 2001 sagde parret ja til hinanden ved en ceremoni i Oslo Domkirke og kan således fejre 19-års bryllupsdag den 25. august i år.

Her havde den danske tronarving, kronprins Frederik, en afgørende rolle som forlover, mens Mette-Marits dengang fireårige søn, Marius, var blandt brudesvendene.

Men det var ikke uden knas i kærligheden, at parret nåede til alters. Det fortalte en åbenhjertig kronprinsesse Mette-Marit til norsk TV2 i anledning af parrets tiårs bryllupsdag tilbage i 2011.

- Vi havde besluttet, at vi skulle holde en pause. At det blev for vanskeligt. Jeg gik rundt i gaderne i Oslo i regnen og græd og græd.

Opgøret skete, kort tid inden kronprins Haakon skulle rejse til den amerikanske storby New York, men med sig i kufferten fik han et brev fra Mette-Marit.

Hvad der stod i det skæbnesvangre brev, og hvorfor de fandt sammen igen, ville kronprinsessen dog gerne holde for sig selv. Men kærligheden har båret frugt.

Det 47-årige kronprinspar har siden udvidet familien med to fælles børn: prins Sverre Magnus på 14 år og datteren prinsesse Ingrid Alexandra på 16 år, som en dag står til at blive regerende dronning af Norge efter sin farfar, kong Harald, og sin far, kronprins Haakon.

/ritzau/