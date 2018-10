De var lukket inde i en bil i 40 minutter, et pas blev glemt og flyet blev ramt af et lyn.

‘Gift ved første blik’ er et program, danskerne elsker. Men for fire par skal hele deres 5 uger lange rejse komprimeres ned til 8 afsnit, og det betyder, at der er rigtig mange ting, der ikke kommer med i programmet. Michael vurderer, at det kun er 1 procent af de ting, der sker i virkeligheden, som kommer med i programmet, og nu løfter ham og hans hustru sløret for nogle af de resterende 99 procent.

Allerede på bryllupsdagen, som har fået dedikeret et helt afsnit, som parret kun skal dele med et andet par, er der meget, man ikke ser på skærmen.

– Ligesom Romeo og Julie blev vi helt i starten holdt adskilt fra hinanden. Lige efter vielsen og underskrivelsen af ægteskabspagten blev vi ført ind i en minibus, hvor vi var separeret af fem sæders længde. Kathrine sad forrest, jeg sad helt bagerst. Vi skulle hen til en park for at få taget bryllupsbilleder, skriver Michael på parrets fælles blog og fortsætter:

– De ‘voksne’ ville gerne have, at vi ikke snakkede sammen, før der var kameraer på. De ville gerne fange de første magiske og/eller akavede øjeblikke mellem os til tv. Det kunne vi ikke bebrejde dem. Men så blev det hele gjort værre af, at vi ikke kunne finde hen til parken, så vi endte med at sidde i minibussen i 40 minutter!

Det nysgerrige par snød lidt og udvekslede blikke med hinanden, men mere kunne det ikke blive til, før senere på dagen. Her er der dog også klippet en del væsentlige ting fra, selvom man er med til bryllupsfesten.

– Vi spoler frem til bryllupsmiddagen. For her går man glip af rigtig meget på tv. Vores venner og familie havde forberedt en hel masse sjove og rørende indslag, som I desværre ikke får lov at se. Blandt andet hev mine venner mig med op “på scenen” for at synge Five’s “Keep On Moving”. I min gruppe af tætte drengevenner har vi nemlig en tradition med altid at skulle optræde med sang til enhver festlig lejlighed, skriver Michael på bloggen og fortsætter:

– Men ikke mindst så holdt både jeg og Kathrine en tale. Ja, også Kathrine! Det så man ikke på tv, selvom den var mega god. Den største kriminelle handling i denne sammenhæng er dog, at min tale blev cuttet væsentligt ned – og at min joke slet ikke kom med!

Michaels joke var, at han i sin tale sagde til Kathrine, at efter al den her tid, så er hun stadig lige så smuk, som første gang, han mødte hende – altså få timer forinden.

En anden detalje omkring bryllupstalen, som parret indvier deres læsere i er en af mange ting, som gør, at de føler, det var skæbnen, at de mødtes. For da Michael skulle skrive sin tale aftenen forinden, følte han det mærkeligt at øve den uden et navn, så han brugte faktisk navnet Kathrine til at øve med.

Flyet blev ramt af et lyn

Men hvis man har held i kærlighed, har man som bekendt uheld i spil – eller i Kathrine og Michaels tilfælde bare uheld, for deres bryllupsrejse startede meget uheldigt på flere punkter.

-Det viser sig, at vores kære VJ har taget sin kones pas med i stedet for sit eget. Han skynder sig at få lavet et nyt midlertidigt pas, men alt tager jo tid. Og som I nok ved, så kommer en ulykke sjældent alene. Det har taget så lang tid, at de nu ikke er sikre på, at de kan nå at få vores bagage med på flyet, og desuden har vi et stykke bagage for meget med. Det hele går dog stadig, men ulykkerne er ikke færdige med at komme susende mod os, skriver Kathrine på parrets blog og fortsætter:

– Mens vi venter på flyet, lyder det over højtalerne: “Fly nummer xxx mod London Heathrow er blevet ramt af et lyn. Et hold af ingeniører og teknikere vil tilse flyet. Vi forventer to timers forsinkelse.” – Et lyn! ET LYN! I må tage pis på os. I kan da ikke mene, at vi skal sætte os op i et fly, som er blevet ramt af et lyn og bare lige blevet tilset lidt af en ’teknik-doktor’.

Ombord på flyet kom de dog, men det stoppede slet ikke med sjove og uheldige ting, som man ikke har set på tv.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen