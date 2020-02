Michael Sommers nye kærlighed har alvorlige ar på sjælen.

Michael Sommer, der var en af deltagerne i sidste års ‘Gift ved første blik’, kunne lige før jul afsløre, at han havde fået en ny kæreste. Efter et turbulent ægteskab med ‘Gift ved første blik’-matchet, Christina, var Michael i nogle måneder single, indtil han fandt kærlighed i Maria Kronholm.

Det forelskede par mødte op på den røde løber til Reality Awards i januar, hvor de kunne afsløre, at de allerede havde planer om at flytte sammen på et tidspunkt. Nu deler parret dog en mindre positiv historie. Maria har nemlig en trist fortid med en voldelig partner, og nu forsøger hun at bryde tabuet ved at dele sin historie, fortæller Michael Realityportalen:

'Maria gik under jorden, da hun levede med vold. Hun fik hjælp fra familien til at komme ud af det og fik efterfølgende en masse spørgsmål om, hvad der var sket. Hun gik fra at være en super udadvent pige med et liv i overhalingsbanen til pludselig at forsvinde og ikke være i kontakt med nogen.'

Kampagne mod vold

Maria fortalte Michael om sin fortid kort efter, de to var fundet sammen. Og det har givet parret et stærkt fundament, forklarer Michael:

'Hun var ærlig, så jeg også vidste, hvad jeg gik ind i. Det fylder jo stadig rigtig meget for hende, men jeg ved, hvordan jeg kan være der for hende. Det næste skridt har for Maria været at dele sin historie i en gruppe, hun tidligere har været aktiv i.'

'Hun var vildt nervøs, men hundredevis af piger har efterfølgende skrevet til hende, at hendes opslag har givet dem modet til at åbne op eller forlade forholdet.'

'Det er vigtigt for Maria at sprede budskabet om, at vold kan ramme alle kvinder. Derfor har hun skrevet et digt for at uddybe og kæmpe side om side med alle dem, der deler hendes historie.' Det er blevet til en mindre kampagne, Maria kalder #Gørdetfordig, som skal bryde tabuet.



Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk