Ulla Terkelsen og Ghita Nørby er enige om det meste - men ikke måden de håndterer venskaber og kærester.

Klip. Det er konsekvensen, når den erfarne korrespondent Ulla Terkelsen fornemmer, at en relation er ved at glide ud. Så finder hun saksen frem, klipper og er videre. Faktisk kan hun med egne ord være ret brutal på det punkt.

Og her adskiller hun sig markant fra skuespillerinden Ghita Nørby.

Det viste sig, da de to sammen lavede samtalebogen "Den eneste gyldige grund til ikke at møde op er, at du er død".

- Hvis jeg har nogle venskaber eller bekendtskaber, og jeg synes, at vi glider for langt fra hinanden, så synes jeg, det kræver en meget stor forstillelse at holde fast i, siger Ulla Terkelsen.

- Det har selvfølgelig også at gøre med, at jeg bor så mange forskellige steder, og så kan man vende tilbage til nogle mennesker, som engang var ens nære venner, og så har adskillelsen gjort, at man har bevæget sig i forskellige retninger, siger korrespondenten, der til daglig bor i Cannes.

Ghita Nørby har forsøgt at komme til bunds i Ulla Terkelsens måde at reagere på - altså ved at cutte kontakten. En praksis Ulla Terkelsen har haft med både venner og kærester.

- Jeg kan huske, at du (Ghita, red.) sagde: "Hvorfor kan du ikke tage den andens hånd og sige, nu skal du høre, jeg synes på grund af sådan og sådan, er vi gledet fra hinanden". Altså ligesom forklare det frem for bare at forsvinde.

- Og der er jeg nok mere en forsvindingskunstner. Jeg skriver mig selv ud af teaterstykket, siger Ulla Terkelsen med et grin.

Og der har endda været en tendens til, at hun nogle gange - ubevidst - har fundet sammen med mænd, der ikke har haft potentialet til en længere fremtid i et forhold. Det kan hun se, når hun kigger tilbage.

Nogle af dem har med hendes egne ord været fulde af løgn, eller der har været alkoholproblemer.

Det er nogle af de ting, 76-årige Ulla Terkelsen og 85-årige Ghita Nørby har siddet og diskuteret på en kro på Fyn i arbejdet med samtalebogen. Og selv om de har fået nye perspektiver og har lært af hinanden, så er de altså ikke blevet enige om lige netop måden at håndtere relationer.

Ghita Nørby foretrækker nemlig at gøre en længere indsats for forholdene.

- Det er også lidt af en beslutning og et arbejde. Men for mig og for min natur er det rart.

- Nu er jeg alene. Og jeg har det godt med, at jeg har nogle, jeg kan tage telefonen og ringe til og sige: "Hej, hvordan går det, hvordan har du det, skal vi ikke spise et stykke mad", siger hun.

De to erfarne kvinder er dog enige om langt det meste. Og der er også fuldstændig fælles fodslag, når det kommer til de mere lorne venskaber.

- Man kan godt gennemskue nogle mennesker, som måske har skabt sig lidt over for en. Og ikke i virkeligheden været ens venner. Og der er jeg meget brutal med at droppe, siger Ulla Terkelsen.

- Men det er jeg også. Jeg mærker det lige med det samme, supplerer Ghita Nørby.

- Men jeg er i øvrigt heller ikke nær så tolerant over for tidligere kærester og mænd, som du er. Der er nogle, hvor jeg stadig tænker: "Altså hvad bildte de sig ind", siger Ulla Terkelsen.

Ghita Nørby konstaterer, at hun ganske enkelt har taget en beslutning om at elske sine tidligere mænd.

- Alle de mennesker, jeg har været gift med og jeg siger "alle de mennesker", siger Ghita Nørby, der har været gift fire gange, med et grin og fortsætter:

- Dem holder jeg alle sammen af. Fordi jeg har elsket dem. Den kærlighed har selvfølgelig udviklet sig og er blevet anderledes. Men den kærlighed ligger et sted i hjertet, eller hvor du nu anbringer den. Og den forsvinder ikke for mig, forklarer hun.

