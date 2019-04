Når koncertturnéen Grøn løber af stablen, bliver det med Alphabeat på programmet.

I begyndelsen af marts trådte Alphabeat op på scenen ved den berømte festival South by South West i Austin, Texas for at spille deres første koncert, siden de satte bandet på pause for lige godt seks år siden.

Men nu får fans rundt om i Danmark også mulighed for at opleve bandet i deres nærområder, for Alphabeat er nemlig på plakaten ved dette års Grøn.

Det oplyser koncertkaravanen i en pressemeddelelse.

Bandet kalder sig selv og Grøn for "det perfekte match".

- Vi er så glade for, at Grøn vil være med til at starte vores fest op igen, og vi ved, at vi sammen med publikum kommer til at sætte gang i hele pladsen.

- Vi glæder os til at genoplive alle de gamle hits og spille et par nye sange, og så glæder vi os til at tilbringe et par sommeruger sammen som band. Grøn bliver vores danske comeback live, og vi er klar til at vise, hvad vi kan, siger Alphabeat i pressemeddelelsen.

Det er fjerde gang i bandets karriere, at det indtager Grøn.

Koncertkaravanen begynder den 18. juli på Amager, før den bevæger sig rundt i resten af landet og besøger byer som Næstved, Esbjerg, Aalborg og Odense.

På plakaten er også hitmageren Kesi, popgruppen Scarlet Pleasure, rockbandet Carpark North og dj'en Kato.

/ritzau/