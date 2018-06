Det er muligt at gøre et godt kup, idet Geggo sælger ud af Albas tøjskab.

Så er det tid, hvis du vil gøre et rigtig godt kup, eller hvis du har forelsket dig i noget af det tøj, som ‘Familien fra Bryggens’-yngste medlem har været iført. Stephanie ‘Geggo’ sælger nemlig ud af noget af det tøj, som datteren Alba er vokset ud af.

»Alba har, og har altid haft, ufatteligt meget tøj. Jeg har sort bælte i online-shopping, og det faktum, at jeg fik en pige, gjorde det ikke mindre spændende at shoppe børnetøj. Tværtimod kan man jo seriøst få alt for meget lækkert til de små piger. Den anden dag gik jeg igang med at sortere Albas og mit eget tøj. Jeg besluttede mig egentlig for at lægge det hele i flyttekasser og gemme det – jeg har nemlig utrolig svært ved at lave grov-sorteringer. Der er min mor og jeg ultra forskellige. Hun er mega god til det, både bevidst og ubevidst,« fortæller Geggo på sin blog og fortsætter:

»Da jeg sad og sorterede og pylrede over alt det fine tøj, kom Cengiz med en meget rigtig fact: “Du ved udmærket godt, at om vi så skulle få en pige mere, så køber du nyt og bruger måske to-tre ting af dem der. Sådan er du. Du er shopaholic”. Og manden har jo desværre nok ret. Så det skete. Jeg sorterede. Med nærmest lukkede øjne, fordi alt tøjet har en værdi i mit hjerte. Jeg har faktisk formået at samle en hel del, som nu ligger hos Børneloppen i henholdsvis Valby og Slagelse. Rygterne skal vide, at det ryger lynhurtigt, men jeg har afleveret en del, som ligger på begge stande. Der kommer mere i næste uge, især sko.«

