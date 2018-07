Der er run på familiens liv, og nu afslører Geggo, at der er en udvidelse på vej.

I juni måned kunne Geggo og Cengiz glæde sig over, at det var to år siden, de blev selvstændige, da de åbnede deres helt egen skønhedssalon. Men drømmen voksede hurtigt, og nu vokser forretningen også. Igennem længere tid har det været Geggo og Cengiz’ store ønske at åbne endnu en skønhedssalon, og nu har de fundet lokalerne.

»Det betyder, at vi nu kan gå i gang med renovering, og inden længe åbner vi altså en klinik mere. Vi har i et stykke tid kigget efter de helt rigtige lokaler, og nu har vi altså en underskrevet lejekontrakt! Iiiiiihhhhhh can’t wait to show all of you,« skriver Geggo på sin blog og fortsætter:

»Den nye klinik skal dog have nogle helt andre behandlinger, og derfor er det heller ikke noget problem, at den kommer til at ligge forholdsvis tæt på La’ Lotus, som vi allerede har på Amagerbrogade. Det er jo vores lille hjertebarn, som vi aldrig går af med (i hvert fald ikke med vores gode vilje!)«

Det stopper ikke der

Selvom man kunne tro, at Geggo og Cengiz har nok at se til med både endnu en forretning på vej, bryllupsplanlægning og optagelser til den kommende sæson af ‘Familien fra Bryggen’, så er der endnu et projekt i gang hos den travle familie.

»Vi har åbnet webshop, som også bare kører udover al forventning, har designet vores helt egen vippekollektion med 9 styles og 4 coming up om en uges tid – og generelt så ser det hele bare ultra ret fedt ud,« skriver Geggo på bloggen og skynder sig at foregribe eventuelle spørgsmål til parrets økonomi:

»Vi kommer til at have mange udgifter ved den nye forretning, og heldigvis har vi ingen gæld eller lignende, ej heller med La’ Lotus, og det samme er planen for den nye, som vi endnu ikke ved hvad skal hedde.«

Læs hele Geggos indlæg på bloggen her, og se den nye webshop her.

