Stjerneparret Kit Harington og Rose Leslie, kendt fra "Game of Thrones", har fået deres første barn.

De forelskede sig, da de begge medvirkede i HBO's hitserie "Game of Thrones", og nu er stjerneparret Kit Harington og Rose Leslie blevet forældre for første gang.

En repræsentant for Kit Harington bekræfter over for det amerikanske medie E! News, at parret har fået en lille dreng og er "meget, meget glade".

De to celebre skuespillere stod officielt frem som par tilbage i 2016, og to år senere blev de gift ved et sommerbryllup i Skotland.

Kit Harington, som spillede rollen som Jon Snow i "Game of Thrones", har tidligere fortalt i et interview med den italienske udgave af modemagasinet Vogue, at den storslåede fantasyserie gjorde det let for ham at forelske sig i Rose Leslie, som spillede rollen som Ygritte.

- Mit bedste minde må være de tre uger i Island, hvor vi var ved at indspille anden sæson af "Game of Thrones". Landet er så smukt, nordlyset er så magisk, men også fordi det var her, at jeg forelskede mig.

- Hvis man i forvejen er tiltrukket af en person, og de samtidig spiller en rolle i serien, som ens karakter har følelser for, så bliver det meget nemt at forelske sig, udtalte han.

/ritzau/