Rollen som powerkvinden Daenerys Targaryen i "Game of Thrones" har fået Emilia Clarke til at tro på sig selv.

Når man som skuespiller bruger ti år af sit liv på at spille den samme rolle, kommer rollen unægteligt til at blive en del af en selv.

Sådan har det i hvert fald været for den 32-årige britiske skuespillerinde Emilia Clarke, som i et årti har spillet rollen som den magtfulde hærleder og dragemor Daenerys Targaryen i HBO's globale hitserie "Game of Thrones".

Det fortalte hun, da hun i februar gav interview på det femstjernede Corinthia Hotel i London, hvor Emilia Clarke blev spurgt, om rollen som Daenerys har ændret hende som person.

- Absolut! Gud ved, hvor jeg ville være uden hende. Da jeg fik rollen, var jeg 22 år, og jeg vidste absolut intet om skuespil, filmbranchen, tv, politik eller noget som helst andet.

- I mange af Daenerys' scener holder hun store taler, og det krævede enormt meget styrke af mig at tale foran 300 statister på et falsk sprog, fortæller Emilia Clarke, som i serien delvist taler det opdigtede sprog dothraki, som er et miks af japansk, portugisisk, russisk og vestafrikansk.

- Men Daenerys forlangte af mig, at jeg gjorde det, og bagefter kunne jeg sige til mig selv: "Fedt, det der kunne du faktisk godt", siger hun.

Emilia Clarke føler, at rollen som Daenerys har givet hende mere selvtillid, men den har også betydet meget for hendes karriere.

Sideløbende med "Game of Thrones" har hun blandt andet fået roller i store Hollywood-produktioner som "Me Before You", "Solo: A Star Wars Story" og "Terminator Genisys".

- Serien har åbnet mange døre for mig, som ellers ville have været smækket godt og grundigt i. Rollen har betydet, at jeg som skuespiller kommer med et image som "stærk kvindelig hovedperson", og det giver mig gåsehud at tænke på.

- Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at det ville lykkedes for mig, siger hun.

Den store succes i "Game of Thrones" har også givet Emilia Clarke oplevelser uden for settet, som hun aldrig havde troet ville ske for hende, fortæller hun.

- Det vildeste, der er sket for mig, var nok, da jeg mødte Brad Pitt, fortæller Emilia Clarke og slår en boblende latter op, mens hendes kinder bliver røde.

- Jeg kiggede på ham, og så lænede han sig tilbage i stolen og blinkede til mig. Det var så vildt. Jeg tænkte: "Det her sker ikke, det er en eller anden sindssyg drøm, og lige om lidt vågner jeg som 12-årig".

- Det var uden tvivl en af de mest fabelagtige oplevelser, som aldrig nogensinde ville være sket for mig, hvis det ikke havde været for "Game of Thrones", siger hun.

Men ved siden af de glamourøse møder med store stjerner - og filmtilbud, der vælter ind i indbakken - har Emilia Clarke også været igennem en del nedture i de ti år, serien har kørt.

For nylig fortalte hun til det amerikanske magasin The New Yorker, at hun har været ramt af to hjerneblødninger, mens hun har medvirket i "Game of Thrones", og at de meget vel kunne have kostet hende livet.

Derudover har Emilia Clarke kæmpet for at håndtere den enorme opmærksom, der følger med at have en hovedrolle i en af verdens mest succesfulde tv-serier.

- Jeg er sådan en person, der godt kan lide at gå ned til min lokale slagter og sludre lidt, og jeg værdsætter virkelig kontakt med andre mennesker. Det gør mig glad. Så det kan være utrolig svært og angstprovokerende, når det bliver taget fra en.

- Jeg bliver genkendt mere og mere, og der er ikke nogen måde at omgå det på, men heldigvis synes jeg, det er muligt at leve mit liv uden at blive jagtet af paparazzier, siger hun.

I sidste ende overskygger de gode ting ved "Game of Thrones" da også de dårlige, og Emilia Clarke er ked af at, at hun ikke længere skal præsentere sig som Daenerys Targaryen, "Mother of Dragons", "Breaker of Chains" eller "Khaleesi", som hun også bliver kaldt i serien.

- Jeg er meget berørt over det. I de ti år, vi har lavet serien, har alle vi skuespillere haft store øjeblikke og kapitler i vores liv, som har defineret os som mennesker. Så at sige farvel til serien og Daenerys er også at sige farvel til de store øjeblikke.

- Det er bittersødt, for rollen er det mest definerende, der er sket for mig i hele mit liv. Den har udviklet mig fra at være barn til at være voksen, og det er magisk, at det er sket, siger hun.

Emilia Clarke var især rørstrømsk på dagen, hvor hun optog sine allersidste scener og aldrig mere skulle spille Daenerys igen.

Efter der var blevet råbt "cut", holdt seriens skabere, Daniel Brett Weiss og David Benioff, en kort tale for hende, og som gave fik hun et såkaldt storyboard med en af sine scener.

- Derefter tog jeg ordet, men jeg kunne simpelthen ikke komme igennem den første sætning. Man kunne ikke høre noget af det, jeg sagde, fordi jeg græd så meget. Efterfølgende spiste vi middag, hvor jeg sad og kælede for et glas vin. Det var dagen, hvor det gik op for mig, at alkohol også kan gøre en nedtrykt, siger hun og griner.

Men selv om det er vemodigt for både fans og skuespillere, at "Game of Thrones" nu slutter, synes Emilia Clarke alligevel, at det er det rigtige tidspunkt at stoppe på.

- Jeg er stor fan af tv-serier, der slutter, mens man håber, at der kommer mere, for det betyder, at man er ligeså engageret i serien, som man var i begyndelsen. Hvis serien fortsætter for længe, ender det bare med at gå ud over karaktererne og handlingen. Jeg tror, det er vigtigt at slutte, mens man er sulten efter mere, siger Emilia Clarke.

Hvis hun selv skulle give et bud på, hvilken af seriens karakterer, hun synes, fortjener en spin off-serie, griner hun og siger:

- Dragerne! Giv dem en serie!

/ritzau/