Flere store stjerner melder, at de også er blevet smittede med coronavirusset.

Tom Hanks var en af de første store stjerner, der stod frem og meddelte, at både han og hans kone, Rita Wilson, var smittet med corona.

Men mens Hanks i går aftes dansk tid kunne lade sig udskrive fra hospitalet, hvor hans kone stadig er indlagt i isolation, dukker der nu flere nye smittetilfælde op blandt kendte rundt om i verden.

Nu melder Kristofer Hivju, der spillede den frygtløse, forelskede kriger Tormund i "Game of Thrones", at også han har fået virusset.

- Jeg er ked af at sige, at jeg er testet positiv for Covid-19, coronavirus, skriver han på Instagram.

- Min familie og jeg er gået i selvisolation så længe, det tager. Vi har det godt - jeg har kun milde forkølelsessymptomer, skriver stjernen.

Han beder sine følgere tænke på dem, for hvem virusset ville være fatalt.

- Jeg beder jer alle om at være ekstremt forsigtige, vask jeres hænder, hold jer halvanden meter fra hinanden, gå i karantæne, og gør alt, hvad I kan, for at forhindre virus i at sprede sig, skriver han.

- Sammen kan vi bekæmpe denne virus og forhindre en krise på vores hospitaler, skriver skuespilleren, der lige nu er i gang med optagelserne til sæson to af Netflix' "The Witcher", der blandt andet har danske Lars Mikkelsen på rollelisten.

Også skuespilleren Idris Elba er blevet smittet med corona. Det fortæller han på Twitter, hvor han skriver, at han endnu ikke har haft symptomer.

/ritzau/