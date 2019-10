Skuespiller Kit Harington er i den danske hovedstad, hvor han hænger ud med Caroline Wozniacki.

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki hænger ofte ud med de rige og berømte.

Hun har spillet tennis mod den tidligere amerikanske præsident Barack Obama og mødt musikikoner som Justin Bieber og Mariah Carey.

Nu kan den danske tennisspiller sætte kryds ved endnu en superstjerne.

Torsdag aften delte hun nemlig et billede på Instagram, hvor hun står arm i arm med den verdenskendte skuespiller Kit Harington, som spiller Jon Snow - også kaldet King in the North - i den ultrapopulære fantasyserie "Game of Thrones".

- Vinteren er på vej i København! Sjovt at lære King in the North at kende, skriver tennisstjernen til billedet.

Det fremgår ikke, hvor i København det celebre møde fandt sted, men i kommentarfeltet afslører Caroline Wozniacki, at Kit Harington ikke havde sin hustru, Rose Leslie, med til den danske hovedstad.

Rose Leslie spillede rollen som Ygritte i "Game of Thrones", og parret mødte hinanden på optagelserne til den succesfulde fantasyserie.

Caroline Wozniacki havde til gengæld sin ægtefælle, den amerikanske basketballspiller David Lee, med til mødet med Kit Harington. Han er også med på billedet.

Caroline Wozniacki og David Lee blev gift i juni ved et storstilet bryllup i Toscana i Italien.

Se Caroline Wozniackis oplag her: https://www.instagram.com/p/B3cyvVugQGF/

