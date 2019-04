Sidste sæson af HBO's hitserie indeholder blandt andet en episk kampscene mellem de levende og de døde.

I knap to år har millioner af fans fra hele verden ventet med længsel på ottende og sidste sæson af HBO's successerie "Game of Thrones", så det endelig kan blive afsløret, hvem der dør, og hvem der overlever - og måske vigtigst af alt, hvem der ender med at sidde på jerntronen.

Nu er ventetiden næsten ovre, for natten mellem den 14. og 15. april får seriens sidste sæson premiere på HBO Nordic og C More, og vil man undgå spoilers, skal man stoppe med at læse nu.

For selv om seriens skabere, statister og skuespillere har været udstyret med verdenshistoriens strammeste mundkurv for ikke at afsløre handlingen, er der alligevel sluppet detaljer ud.

Blandt andet, at sæsonen indeholder en episk kampscene mellem de levende og de døde, og at seriens nye par, Daenerys Targaryen og Jon Snow, er med til at sparke første afsnit i gang.

Da "Game of Thrones"-skuespillerne i februar var samlet på det femstjernede Corinthia Hotel i det centrale London, var det ellers tydeligt at mærke, at de var bange for at komme til at afsløre manuskriptets utallige hemmeligheder.

Når journalisterne håbefuldt spurgte: "Hvad kan I fortælle om ottende sæson?", svarede de langsomt, tøvende, i korte sætninger og i meget brede vendinger.

Emilia Clarke, som spiller den magtfulde hærleder og "Mother of Dragons", Daenerys Targaryen, ville dog gerne fortælle, hvordan hun reagerede, da hun læste manuskriptet første gang og fandt ud af, hvordan den legendariske fantasyserie ender.

- Jeg fik tilsendt manuskriptet og læste det på en eftermiddag. Bagefter tog jeg mine nøgler, forlod mit hus og vadede formålsløst rundt i Londons gader i tre timer. Det er så episk, fortalte hun.

Allerede før premieren er det kommet frem, at Daenerys Targaryen får en central rolle i det første af de seks afsnit i ottende sæson.

Ifølge Entertaintment Weekly vil afsnittet vise Daenerys Targaryen marchere til Winterfell for første gang, hvor hun efter sigende får en kold velkomst af Sansa Stark.

Med sig har Daenerys sin hær, sine to resterende drager og Jon Snow - som hun i slutningen af syvende sæson fandt sammen med - og den nye romance vil formentlig føre til en akavet scene.

Ifølge seriens skaber D. B. Weiss vil Jon Snow nemlig på et tidspunkt i den nye sæson finde ud af, at hans store kærlighed, Daenerys, i virkeligheden er hans faster, som det blev afsløret i sæson syv.

Entertainment Weekly har også afsløret, at Winterfell kommer til at danne ramme om en nøglescene i ottende sæson af "Game of Thrones" - nemlig en episk kampscene mellem de levende og de døde.

Scenen vil vise en række af seriens hovedkarakterer - Jon Snow, Arya Stark, Sansa Stark, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister og Brienne of Tarth kæmpe for deres liv mod The Night King og hans Army of the Dead.

Entertainment Weekly omtaler scenen som "The great battle of Winterfell", og ifølge mediet er der tale om den længst sammenhængende kampscene, der nogensinde er vist på film.

Scenen har krævet natteskydninger i 11 uger og har involveret omkring 750 personer skuespillere, statister, instruktører og filmfolk som har stået i mudder til anklerne på en kæmpestor slagmark indhyllet i røg og isende regn for at få scenen i kassen.

For at forhindre paparazzifotografer i at knipse billeder af optagelserne har produktionen sørget for, at ingen fly, helikoptere eller droner har måtte flyve i luftrummet over slagmarken.

Den episke scene bliver den første store kampscene for Arya Stark, som spilles af den britiske skuespillerinde Maisie Williams.

Seriens fans vil huske, at Arya Stark endnu ikke er færdig med at slå samtlige personer på sin liste ihjel. Om det lykkedes hende står endnu hen i det uvisse, men Maisie Williams har udtalt til Entertainment Weekly, at mange i det hele taget vil dø i de nye afsnit.

Hun har også udtalt, at sidste sæson trækker tråde tilbage til den første.

- Efter jeg havde læst manuskriptet, genså jeg første sæson, fordi der er så meget, der refererer tilbage til den sæson, fortalte hun til Entertainment Weekly.

På pressemødet i London i februar fortalte Gwendoline Christie, som spiller den ærekære kvindelige ridder Brienne of Tarth, at ottende sæson bliver "den mest interessante" for hendes karakter - og at hun græd, da hun første gang læste det sidste manuskript.

Gemma Whelan, som spiller Yara Greyjoy, tabte kæben.

- De (manuskriptforfatterne, red.) har virkelig gjort serien ære. Alle vi skuespillere har prøvet at forudsige, hvordan det ville ende, eller hvad der ville ske, men det er fuldstændig anderledes, end hvad nogen ville kunne have forudsagt, siger hun.

Før optagelserne til ottende sæson gik i gang var seriens skabere, producere og skuespillere samlet til en såkaldt table read for at gennemgå manuskriptet.

Rory McCann, som spiller The Hound, fortalte, at hele seancen var utrolig rørende, og at der efterfølgende var en ti minutter lang klapsalve for seriens skabere, D. B. Weiss og David Benioff.

Ifølge Liam Cunningham, som spiller Davos Seawoth, skal fansene dog ikke forvente, at alle seriens tråde bliver knyttet sammen til en fin sløjfe.

- Slutningen vil irritere nogle og tilfredsstille andre. Men jeg synes, det er en hæderlig afslutning på historien. De store emner, som folk forventer bliver behandlet, bliver behandlet, og hvis jeg siger mere end det, kommer det til at koste mig mindst en arm og to ben, sagde han.

Ottende og sidste sæson af "Game of Thrones" får premiere i Danmark mandag den 14. april. Hver mandag kommer der et nyt afsnit, indtil det allersidste afsnit i serien bliver sendt 20. maj.

De første to afsnit vil vare omkring en time, mens de sidste fire afsnit vil vare omkring en time og tyve minutter.

/ritzau/