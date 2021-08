TV 2's viceadministrerende direktør, Flemming Rasmussen, er færdig på TV 2.

Han er blevet afskediget efter en 'uenighed i TV 2s direktion'.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Ifølge pressemeddelelsen har Flemming Rasmussen og TV 2s direktion været uenige om, hvad stillingen som viceadministrerende direktør rummer af ansvar og medansvar.

Og derfor har bestyrelsesformand Jimmy Maymann set sig nødsaget til at afskedige ham.

»Vi er endt i en situation, hvor den gensidige tillid ikke længere er til stede, og det betyder, at Flemming Rasmussen desværre må fratræde sin stilling,« siger Jimmy Maymann.

Han fortsætter:

»Flemming Rasmussen har været den kommercielle ankermand og drivkraft på TV 2 siden 2000, og salgsresultaterne taler deres tydelige sprog, i særdeleshed de seneste år, hvor udviklingen i toplinjen og den digitale transformation er accelereret yderligere. Flemming Rasmussen efterlader TV 2 i topform, og jeg siger stor tak for indsatsen.«

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvad uenigheden nærmere handler om, eller hvorfor tilliden til Flemming Rasmussen er brudt.

Den afskedigede vicedirektør siger selv følgende om sin afsked med TV 2:

»Jeg er både taknemmelig over og stolt af at have været en del af TV 2's rejse i over 20 år, og jeg efterlader et TV 2, som kommercielt står stærkere end nogensinde. Jeg er fuldstændig tryg ved, at den kommercielle forretning fortsat vil udvikle sig positivt på TV 2, men jeg kommer naturligvis til at savne mine kolleger.«

Stig Møller Christensen, der er salgsdirektør for TV 2 betalings-TV, bliver fra onsdag konstitueret i stillingen som kommerciel direktør.