Tinderbox tilføjer Duran Duran, Lumineers og flere andre på plakaten for denne sommers festival på Fyn.

Den legendariske popgruppe Duran Duran og de millionsælgende folkemusikere The Lumineers er føjet til listen over kunstnere, der skal lokke festivalgæster til Tinderbox i Tusindårsskoven i Odense.

Det offentliggør festivalen i en pressemeddelelse.

Sidst Duran Duran spillede i Danmark, var i 2016 på en anden dansk festival, nemlig Northside, hvor anmelderne var begejstrede. Både B.T. og Gaffa gav popgruppen fem stjerner.

Ud over Duran Duran og The Lumineers finder man også danske navne i puljen af tilføjelser på festivalplakaten.

Både Phlake, Martin Jensen og Peter Sommer & Tiggerne vil spille på festivalen for op mod 45.000 gæster.

Martin Jensen vil ikke være den eneste DJ, der er ny på programmet. Også Lost Frequencies og Nervo vil mixe toner på den såkaldte Magicbox-scene på festivalen.

Derudover er det australske rockband Wolfmother, Rick Astley, der blandt andet er kendt for megahittet "Never gonna give you up", og Dermot Kennedy blandt de optrædende.

Det giver i alt ti nye navne til Tinderbox 2019, der allerede har offentliggjort navne som A$AP Rocky, Lana Del Rey og Macklemore.

Festivalen afholdes 27. til 29. juni i Tusindårsskoven i Odense.

Ud over den fynske festival er Northside-festivalen i Aarhus og Roskilde Festival begyndt at præsentere navne.I Aarhus er det blandt andet Bon Iver, Major Lazer og The Streets, som skal sælge billetterne. Roskilde Festival har indtil videre præsenteret navne som Bob Dylan, Robyn og The Cure som navne øverst på plakaten.

/ritzau/